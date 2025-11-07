SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras abriu três pontos para o Flamengo na liderança do Brasileirão, com duas vitórias a mais (o primeiro critério de desempate) e a sete rodadas do fim. Agora, quer usar essa batalha ponto a ponto no campeonato nacional para construir a conquista da Copa Libertadores no fim do mês.

O QUE ACONTECEU

O UOL apurou que a comissão técnica de Abel Ferreira vê a sequência no Brasileiro como um fator importante na final que será disputada no dia 29, em Lima. Quem chegar em vantagem na liderança do campeonato nacional terá um clima mais tranquilo para a decisão.

O Palmeiras tem pela frente Mirassol (fora), Santos (fora), Vitória (casa), Fluminense (casa) e Grêmio (fora). Enquanto o Flamengo enfrenta Santos (casa), Sport (fora), Fluminense (fora), Red Bull Bragantino (casa) e Atlético-MG (fora).

Após essa sequência, só restarão duas rodadas para definir o campeão brasileiro. E se a vantagem atual do Palmeiras permanecer, pode deixar uma conquista encaminhada: se ambos terminarem com a mesma pontuação, o Palmeiras tem mais vitórias.

Abel Ferreira vê um teto ainda maior para esse time do Palmeiras. O treinador disse na coletiva após a vitória contra o Santos que sua equipe cedeu muitos espaços em transições e fez alguns movimentos errados na marcação ?o que será corrigido pelo corpo técnico na sequência de jogos até a final em Lima.

E o Palmeiras mostra evolução. Após o 3 a 0 no jogo de ida contra a LDU, o Alviverde não levou nenhum gol e tem feito boas atuações no esquema com três zagueiros. Além disso, Raphael Veiga e Allan passaram a ser opções confiáveis, e Vitor Roque voltou a brilhar na semana que foi convocado para a seleção brasileira.

O Alviverde volta a campo no domingo (9), às 20h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 33ª rodada do Brasileiro.