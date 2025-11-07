(UOL/FOLHAPRESS) - A alta cúpula do São Paulo avalia oferecer um aumento salarial ao seu executivo de futebol, Rui Costa, para a próxima temporada. Ainda não há uma proposta oficializada.

RECONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

A reportagem apurou que a estratégia não é de uma renovação, mas apenas de uma reconfiguração do atual acordo. A validade deve seguir sendo dezembro de 2026, quando também se encerra o triênio da gestão de Julio Casares.

Fontes avaliam que Rui Costa ganhou mais "espaço" junto à delegação tricolor nas últimas semanas, em meio às ausências de Casares, por questões médicas, e do também diretor de futebol Carlos Belmonte, que resolve questões pessoais.

A reportagem também apurou que o executivo porto-alegrense chegou a receber uma contato do Grêmio no meio do ano, mas comunicou à diretoria do São Paulo que estava focado no seu trabalho no Morumbis.

Rui, inclusive, já trabalhou no Tricolor Gaúcho entre 2012 e 2016 e é cotado para assumir o futebol do time tanto pela situação quanto pela oposição. As eleições ocorrem neste sábado, tendo Odorico Roman e Paulo Caleffi como candidatos.

No São Paulo, o executivo tem trabalho centralizado nas negociações, dividindo função no topo do futebol tricolor com Calos Belmonte. A dupla chegou ao clube no início do primeiro triênio de Julio Casares, em 2021, substituindo Raí.