SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Palmeiras por 2 a 0, na última quinta-feira (6), no Allianz Parque, deixou o Santos na zona de rebaixamento no fechamento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do tropeço, a missão para fugir do Z4 tornou-se um pouco mais complicada.

O PRESENTE E O FUTURO

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda acumula 31 jogos no Brasileiro, ou seja, restam sete até o fim da competição. São 21 pontos em disputa para escapar da degola.

O Peixe está com 33 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Apesar da desvantagem, os paulistas têm uma partida a mais para fazer em relação ao concorrente.

O problema é que esse jogo atrasado do Santos é justamente contra o Palmeiras, líder da liga nacional. O alento, neste caso, passa pelo local do embate, que será na Vila Belmiro.

Para piorar, a sequência santista até o fim do campeonato envolve pedreiras. Além do Verdão, o Peixe enfrentará os outros três presentes no G4: Flamengo, Cruzeiro e Mirassol.

O Santos ainda mede forças com Internacional e Juventude, no Rio Grande do Sul, e o virtualmente rebaixado Sport, na Vila.

HORA DE PEGAR A CALCULADORA

Nas últimas cinco edições do Brasileirão, nenhum clube foi rebaixado com mais de 43 pontos. O Grêmio, além do próprio Santos, caíram com a pontuação citada em 2021 e 2023, respectivamente.

Dessa forma, é possível afirmar que o "número mágico" para fugir do Z4 é 44. Restam 11 pontos dos 21 possíveis para que o Santos atinja a pontuação.

A força da Vila Belmiro pode ser fundamental nessa reta final. Se o Peixe vencer todos os jogos que restam em seus domínios, precisará apenas de uma vitória ?ou dois empates? nas cinco partidas longe da Baixada Santista.

Se tropeçar em seus domínios ?e o Santos é um dos piores mandantes do torneio?, será necessário pontuar fora. No momento, a equipe de Vojvoda é a 11ª melhor visitante, com 14 pontos ganhos em 16 partidas.

O primeiro compromisso na saga contra o rebaixamento é no domingo (9), contra o Flamengo, vice-líder da competição. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

VEJA OS JOGOS DO SANTOS ATÉ O FIM DO BRASILEIRÃO

Flamengo x Santos - domingo (9 de novembro), às 18h30, no Maracanã

Santos x Palmeiras - sábado (15 de novembro), às 21h, na Vila Belmiro

Santos x Mirassol - quarta-feira (19 de novembro), às 21h30, na Vila Belmiro

Internacional x Santos - segunda-feira (24 de novembro), às 21h, no Beira-Rio

Santos x Sport - domingo (30 de novembro), às 16h, na Vila Belmiro

Juventude x Santos* - quarta-feira (4 de dezembro, no Alfredo Jaconi

Santos x Cruzeiro* - domingo (7 de dezembro), na Vila Belmiro

*Sem horários definidos pela CBF