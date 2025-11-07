RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A punição prevista pelo Flamengo a Plata ?conforme noticiado pelo colunista Mauro Cezar Pereira, do UOL? leva em consideração o "conjunto da obra" do atacante, e não especificamente o cartão vermelho recebido no empate por 2 a 2 com o São Paulo, após entrada dura no zagueiro Arboleda.

EXPULSÃO CONTRA O RACING TAMBÉM PESA

O equatoriano soma três expulsões em menos de dois meses, mas em diferentes contextos. A primeira, contra o Estudiantes, por exemplo, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, teve sua suspensão desconsiderada pela Conmebol após o órgão avaliar que a arbitragem errou na aplicação do segundo amarelo.

Já o cartão vermelho diante do Racing ?no jogo de volta da semifinais? apesar de ser contestado, foi interpretado como algo evitável. Plata reagiu a uma provocação de Marcos Rojo e desferiu um soco que atingiu a genitália do jogador argentino.

Na avaliação da diretoria rubro-negra, a expulsão do atacante poderia ter custado a classificação à final da Libertadores. O Flamengo, porém, conseguiu segurar o 0 a 0 e se garantiu na decisão por ter vencido na ida por 1 a 0.

Em relação ao lance da última quarta, com Arboleda, a análise interna é a de que Plata foi imprudente. Há um entendimento de que o equatoriano não quis atingir propositalmente o zagueiro tricolor, mas chegou atrasado no lance e de forma dura, o que prejudicou a equipe que havia virado o placar três minutos antes com gol de Samuel Lino. O UOL apurou, porém, que a diretoria do Flamengo ainda não "bateu o martelo" sobre a multa.

VESTIÁRIO 'SENTE' O EMPATE, MAS TENTA ELEVAR ÂNIMO DE PLATA

O sentimento no vestiário do Flamengo foi o de derrota após o empate por 2 a 2 com o São Paulo. Apesar de admitirem que a expulsão de Plata prejudicou um jogo que se desenhava favorável ao Rubro-Negro, ninguém fez cobranças ao atacante, numa linha parecida com a adotada pelo técnico Filipe Luís, que classificou a expulsão de seu atleta como "sem querer".

Há um cuidado da comissão técnica e do grupo com o caso em função da importância técnica atual de Plata ao time. Com Pedro lesionado, Bruno Henrique com julgamento marcado para a próxima segunda e Juninho e Wallace Yan em baixa, cabe ao equatoriano a responsabilidade de ser o atacante central da equipe. Por isso, há uma preocupação em não deixar o companheiro se abater.

O Plata tem um coração gigantesco, é um garoto novo, como eu. Na outra situação, na Libertadores, a gente apoiou ele. A gente não vai deixar de apoiar porque aqui é um grupo, uma família. Quem tem que conversar com ele é o clube, o Filipe. O grupo dá apoio e suporte que ele precisa para ficar com a cabeça tranquila.

"Lógico que hoje, não vou mentir, prejudicou um pouco, sim, porque depois veio o empate. Eu entendo que prejudicou a gente e tudo mais. Só que temos que dar um suporte porque é um garoto novo. Tenho certeza que vai aprender porque é um moleque de coração bom", disse Samuel Lino, após o empate com o São Paulo.

Recentemente, Plata já havia sofrido forte cobrança de parte da torcida ?principalmente nas redes sociais- por ter sido visto em uma balada no Rio de Janeiro um dia após a derrota para o Fortaleza por 1 a 0. Na ocasião, porém, o elenco havia recebido folga. Mesmo assim, fotos do atacante viralizaram e foram suficientes para ele receber muitas ameaças e xingamentos pela internet.

POSTURA DE FILIPE LUÍS É APROVADA INTERNAMENTE

Muitos achavam que o técnico Filipe Luís poderia exercer uma forte cobrança pública a Plata assim como fez com Pedro, em julho. O treinador, porém, preferiu absolvê-lo de culpa pela expulsão, algo que gerou debate no meio externo. No entanto, internamente, a postura foi bem avaliada.

O entendimento é o de que, apesar de imprudente, Plata nunca faltou com o respeito junto à comissão técnica e tem treinado bem, ao contrário do Pedro, que na ocasião foi visto como um jogador desinteressado no dia a dia.