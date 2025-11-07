RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Maracanã fará no próximo dia 18 um leilão online de camarotes para a temporada 2026 e a estimativa é gerar, no mínimo, cerca de R$ 32 milhões.

Serão 40 camarotes distribuídos em três lotes. O número total de assentos envolvidos é 745.

A Golden Goal é a responsável pela comercialização dos camarotes.

O edital estabelece um valor mínimo por assento em cada lote. O valor final por camarote vai depender do número de assentos de cada um.

VALOR MÍNIMO POR ASSENTO:

Lote 1: R$ 45.360

Lote 2: R$ 45.360

Lote 3: R$ 39.600

O menor camarote tem 13 lugares e faz parte do lote mais barato. Sendo assim, o valor de partida por esse camarote completo já será R$ 514,8 mil.

Já o ponto de partida dos camarotes mais valorizados, com o maior número de assentos (23), fica em R$ 1.043.280.

Segundo a Golden Goal, responsável pelo leilão, já há empresas confirmadas em oito segmentos distintos, incluindo bancos, apostas, construção, saúde, esporte, entretenimento, comunicação, varejo e educação.

A intenção é aproveitar o momento de assinatura do contrato com os vencedores do leilão para oferecer, em negociações individuais, a possibilidade de um acordo por um período superior.

No começo do ano, houve um leilão com oferta menor de camarotes (11) e com contratos que variaram de dois a três anos.

Quem ficar melhor posicionado terá preferência de escolha em cada lote.

"O leilão é a forma mais democrática e justa de permitir que as empresas iniciem sua jornada de hospitalidade no Maracanã", disse Pedro Lima, sócio da Golden Goal.