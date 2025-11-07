(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para os próximos jogos da Holanda nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

A Holanda visita a Polônia e recebe a Lituânia nos dois últimos jogos do Grupo G. Uma vitória contra os poloneses no primeiro jogo, marcado para sexta (14), garante os holandeses na Copa.

O segundo jogo da Holanda é contra a Lituânia, no dia 17 de novembro. Assim, Memphis se torna dúvida para o clássico contra o São Paulo, no dia 20, pela 34ª rodada do Brasileirão.

A seleção holandesa lidera o Grupo G com 16 pontos, três a mais que a Polônia, mas com 13 gols de vantagem de saldo. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta à Copa do Mundo, enquanto a segunda posição leva a uma fase de repescagem entre seleções europeias.