SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota no clássico pressionou ainda mais o Santos que, além de entrar no Z4 do Brasileirão, agora tem mais chance de cair para a Série B do que permanecer na elite. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O QUE ACONTECEU

O Alvinegro chegou a 50,5% de probabilidade de rebaixamento. O revés para o Palmeiras e o triunfo do Vitória, na quarta-feira, contra o Internacional complicaram o clube paulista.

O time de Vojvoda é, neste momento, o quarto com maior chance de cair para a Série B, segundo a UFMG. O Alvinegro é o 17º colocado ?primeiro da zona de rebaixamento? com 33 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro fora do Z4.

E o Santos não terá vida fácil na luta contra o rebaixamento, já que enfrentará integrantes do G4 nas três próximas rodadas. O Alvinegro enfrentará Flamengo, Palmeiras e Mirassol ?os dois últimos jogos serão com mando santista.

AS CHANCES DE REBAIXAMENTO

Sport - 99,998% (era de 99,97%)

Juventude - 91% (era de 96,5%)

Fortaleza - 87,3% (era de 79,7%)

Santos - 50,5% (era de 33,2%)

Vitória - 47,8% (era de 65,5%)

Internacional - 15,1% (era de 9,6%)

Grêmio - 2,6% (era de 1%)

Ceará - 2,6% (era de 2,9%)

Red Bull Bragantino - 2,4% (era de 9,4%)

Atlético-MG - 0,37% (era de 2,1%)

Corinthians - 0,086% (era de 0%)

Vasco - 0,059%

São Paulo - 0,001%

COMO ESTÁ A TABELA

8. São Paulo - 45 pontos

9. Vasco - 42 pontos

10. Corinthians - 42 pontos

11. Atlético-MG - 40 pontos

12. Red Bull Bragantino - 39 pontos

13. Ceará - 39 pontos

14. Grêmio - 39 pontos

15. Internacional - 36 pontos

16. Vitória - 34 pontos

17. Santos - 33 pontos

18. Juventude - 29 pontos

19. Fortaleza - 29 pontos

20. Sport - 17 pontos