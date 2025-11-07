SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota no clássico pressionou ainda mais o Santos que, além de entrar no Z4 do Brasileirão, agora tem mais chance de cair para a Série B do que permanecer na elite. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O QUE ACONTECEU
O Alvinegro chegou a 50,5% de probabilidade de rebaixamento. O revés para o Palmeiras e o triunfo do Vitória, na quarta-feira, contra o Internacional complicaram o clube paulista.
O time de Vojvoda é, neste momento, o quarto com maior chance de cair para a Série B, segundo a UFMG. O Alvinegro é o 17º colocado ?primeiro da zona de rebaixamento? com 33 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro fora do Z4.
E o Santos não terá vida fácil na luta contra o rebaixamento, já que enfrentará integrantes do G4 nas três próximas rodadas. O Alvinegro enfrentará Flamengo, Palmeiras e Mirassol ?os dois últimos jogos serão com mando santista.
AS CHANCES DE REBAIXAMENTO
Sport - 99,998% (era de 99,97%)
Juventude - 91% (era de 96,5%)
Fortaleza - 87,3% (era de 79,7%)
Santos - 50,5% (era de 33,2%)
Vitória - 47,8% (era de 65,5%)
Internacional - 15,1% (era de 9,6%)
Grêmio - 2,6% (era de 1%)
Ceará - 2,6% (era de 2,9%)
Red Bull Bragantino - 2,4% (era de 9,4%)
Atlético-MG - 0,37% (era de 2,1%)
Corinthians - 0,086% (era de 0%)
Vasco - 0,059%
São Paulo - 0,001%
COMO ESTÁ A TABELA
8. São Paulo - 45 pontos
9. Vasco - 42 pontos
10. Corinthians - 42 pontos
11. Atlético-MG - 40 pontos
12. Red Bull Bragantino - 39 pontos
13. Ceará - 39 pontos
14. Grêmio - 39 pontos
15. Internacional - 36 pontos
16. Vitória - 34 pontos
17. Santos - 33 pontos
18. Juventude - 29 pontos
19. Fortaleza - 29 pontos
20. Sport - 17 pontos