(UOL/FOLHAPRESS) - Os idealizadores da SAFiel querem um encontro formal com os conselheiros do Corinthians. Para isso, o grupo pediu ajuda à Gaviões da Fiel a fim de "abrir as portas" do Parque São Jorge.

A solicitação foi feita em reunião realizada na noite desta quinta-feira (6) entre os representantes do projeto e lideranças da principal torcida organizada do Timão. O evento ocorreu na sede da uniformizada.

SAFIEL QUER ENCONTRO ANTES DE VOTAÇÃO SOBRE REFORMA ESTATUTÁRIA

Mesmo já tendo apresentado a proposta aos presidentes da diretoria e Conselho Deliberativo, o intuito dos líderes da SAFiel é que a proposta chegue ao máximo de pessoas possíveis no clube.

A preferência é que esse encontro com conselheiros ocorra antes da votação sobre a reforma do estatuto corintiano, marcada para o dia 24 de outubro.

No entendimento de representantes da SAFiel, uma possível restauração do regimento interno tende a inviabilizar outras propostas e seria um entrave considerável para a sequência do projeto.

A direção da Gaviões comprometeu-se a reunir-se internamente para avaliar a solicitação

Um possível apoio institucional da organizada à SAFiel, no entanto, ainda não é algo considerado possível.

GAVIÕES QUER MANTER IDENTIDADE DO CORINTHIANS COMO TIME DO POVO

O encontro entre as lideranças da SAFiel e o conselho da Gaviões da Fiel durou cerca de quatro horas e terminou já na madrugada desta sexta-feira (7).

A reunião começou com uma breve explanação oral sobre o projeto, que durou aproximadamente 15 minutos. Na sequência, foi pedido que os idealizadores da proposta falassem mais detalhadamente sobre a ideia, o que durou cerca de 25 minutos.

Por fim, o espaço foi aberto para discussões entre as partes.

Neste momento, as lideranças da Gaviões destacaram a preocupação com a manutenção dos ingressos a preços populares e a identidade do Corinthians como time do povo.

Estiveram presentes no evento Alê Oz e Fábio Câmara (atual presidente e vice da organizada), além de outras lideranças que já presidiram a entidade.

Já do lado da SAFiel, estiveram o quarteto de idealizadores do projeto (Carlos Teixeira, Eduardo Salusse, Lucas Brasil e Mauricio Chamati), além de Rodrigo Tominato, que também faz parte do grupo, e representantes do departamento de comunicação.