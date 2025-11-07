(UOL/FOLHAPRESS) - Lando Norris, da McLaren, liderou a única sessão de treino livre para o GP de São Paulo, com seu companheiro, Oscar Piastri, em segundo. O companheiro do brasileiro Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, surpreendeu com o terceiro posto. E, fazendo sua estreia em Interlagos em um carro de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto foi o quinto colocado.

Piastri chegou a andar na frente de Norris, que o superou na última tentativa. Mas a diferença entre os dois foi de 23 milésimos. E não vimos o que Max Verstappen poderia ter feito. Ele vinha em uma volta rápida, mas abortou e acabou não marcando tempo com o pneu médio, ficando em 17º por conta disso. O mesmo aconteceu com as duas Ferrari, que também não conseguiram marcar tempo com o pneu médio. Lewis Hamilton chegou a rodar.

Pilotos e equipes usaram essa única sessão para entender o novo asfalto de Interlagos, recapeado nas duas maiores retas e que também ganhou mais ranhuras, para ajudar a escoar a chuva. São mudanças que afetam a durabilidade dos pneus e também vão interferir na altura dos carros.

Quem não andou muito foi Yuki Tsunoda, da Red Bull, que teve uma rodada logo no início da sessão, danificou suas asas dianteira e traseira, e só voltou à pista depois de cerca de 20 minutos.

Com os pneus duros, que não devem ser usados na corrida, George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido, com Max Verstappen em segundo com a Red Bull e Oscar Piastri, da McLaren, foi o terceiro. Nos minutos finais do treino, todos fizeram suas simulações com o pneu médio, que será usado obrigatoriamente nas duas primeiras partes da classificação da sprint, que começa às 15h30 desta sexta-feira.