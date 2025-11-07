O Tupi entra em campo neste sábado (8) para enfrentar o Essube, às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, pela terceira rodada do Hexagonal Final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Sem pontos na etapa decisiva e ocupando a lanterna da competição, o Galo Carijó precisa da vitória para manter vivo o sonho do acesso ao Módulo II em 2026.
A equipe não conseguiu repetir o desempenho da primeira fase, quando sofreu apenas sete gols em cinco jogos. No hexagonal, a defesa vive seu pior momento, sendo vazada seis vezes em apenas duas partidas. No ataque, o cenário também preocupa: apenas um gol marcado até aqui.
Técnico reconhece queda de rendimento e admite pressão
O treinador Raphael Miranda avaliou o desempenho nas derrotas iniciais e destacou que os erros defensivos custaram caro.
“Infelizmente, não foi o início que esperávamos, ainda mais depois da primeira fase. Erramos bastante no primeiro jogo. No segundo, fizemos um ótimo primeiro tempo contra uma das equipes mais fortes e estruturadas da competição, mas faltou efetividade”.
Apesar da recuperação parcial na primeira etapa diante do Coimbra, com gol de Mosqueira e chance clara de virada, o time voltou desligado após o intervalo.
“Tomamos o terceiro gol com um minuto e vinte e oito segundos. Sentimos novamente o impacto. Foi um segundo tempo muito abaixo da capacidade dessa equipe”.
Raphael também lamentou o peso da tabela.
“Duas derrotas nesse formato pesam muito. Não dependemos apenas de nós agora, mas temos aquele 1% de chance, e vamos lutar até o final”.
Correções, desgaste e torcida como fator decisivo
A preparação da equipe foi encurtada por conta da viagem do último jogo. Segundo o treinador, o foco da semana está em corrigir erros defensivos.
“Estamos muito preocupados com o número de gols sofridos. Precisamos não tomar gols. O ataque vem conseguindo criar. Esperamos ter uma equipe mais equilibrada nessa decisão”.
O técnico também fez apelo à torcida carijó.
“Contamos com o apoio do nosso torcedor. Ainda temos chances com combinações de resultados e vamos lutar até o fim”.
Adversário na mesma situação
Assim como o Tupi, o Essube também não somou pontos no hexagonal e encara a partida como decisiva.
“É o jogo da vida. Vencer ou morrer. Quem perder está praticamente fora. Será um jogo duro, contra um time organizado. Vamos tentar a vitória desde o primeiro minuto”, analisou Raphael.
Serviço da partida
Local: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio
Abertura dos portões: 13h30
Horário: 15h
Ingressos
Inteira: R$20
Meia-entrada: R$10 (mediante documento para idosos e estudantes)
Pontos de venda antecipada (até sábado, às 11h)
Banca do Sérgio (Rua Floriano Peixoto, 315 – esquina com Getúlio Vargas)
Zé Kodak (Rua Halfeld – Galeria Belfort Arantes, loja 15)
Campo do Tupi, em Santa Terezinha
Sede Social do Tupi (Rua José Calil Ahouagi, 332)
Venda no estádio: apenas em dinheiro, a partir das 13h30
Tags:
B | campeonato | campeonato mineiro | Coimbra | Esporte | final | Galo