O Tupi entra em campo neste sábado (8) para enfrentar o Essube, às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, pela terceira rodada do Hexagonal Final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Sem pontos na etapa decisiva e ocupando a lanterna da competição, o Galo Carijó precisa da vitória para manter vivo o sonho do acesso ao Módulo II em 2026.

A equipe não conseguiu repetir o desempenho da primeira fase, quando sofreu apenas sete gols em cinco jogos. No hexagonal, a defesa vive seu pior momento, sendo vazada seis vezes em apenas duas partidas. No ataque, o cenário também preocupa: apenas um gol marcado até aqui.

Técnico reconhece queda de rendimento e admite pressão

O treinador Raphael Miranda avaliou o desempenho nas derrotas iniciais e destacou que os erros defensivos custaram caro.

“Infelizmente, não foi o início que esperávamos, ainda mais depois da primeira fase. Erramos bastante no primeiro jogo. No segundo, fizemos um ótimo primeiro tempo contra uma das equipes mais fortes e estruturadas da competição, mas faltou efetividade”.

Apesar da recuperação parcial na primeira etapa diante do Coimbra, com gol de Mosqueira e chance clara de virada, o time voltou desligado após o intervalo.

“Tomamos o terceiro gol com um minuto e vinte e oito segundos. Sentimos novamente o impacto. Foi um segundo tempo muito abaixo da capacidade dessa equipe”.

Raphael também lamentou o peso da tabela.

“Duas derrotas nesse formato pesam muito. Não dependemos apenas de nós agora, mas temos aquele 1% de chance, e vamos lutar até o final”.

Correções, desgaste e torcida como fator decisivo

A preparação da equipe foi encurtada por conta da viagem do último jogo. Segundo o treinador, o foco da semana está em corrigir erros defensivos.

“Estamos muito preocupados com o número de gols sofridos. Precisamos não tomar gols. O ataque vem conseguindo criar. Esperamos ter uma equipe mais equilibrada nessa decisão”.

O técnico também fez apelo à torcida carijó.

“Contamos com o apoio do nosso torcedor. Ainda temos chances com combinações de resultados e vamos lutar até o fim”.

Adversário na mesma situação

Assim como o Tupi, o Essube também não somou pontos no hexagonal e encara a partida como decisiva.

“É o jogo da vida. Vencer ou morrer. Quem perder está praticamente fora. Será um jogo duro, contra um time organizado. Vamos tentar a vitória desde o primeiro minuto”, analisou Raphael.

Serviço da partida

Local: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Abertura dos portões: 13h30

Horário: 15h

Ingressos

Inteira: R$20

Meia-entrada: R$10 (mediante documento para idosos e estudantes)

Pontos de venda antecipada (até sábado, às 11h)

Banca do Sérgio (Rua Floriano Peixoto, 315 – esquina com Getúlio Vargas)

Zé Kodak (Rua Halfeld – Galeria Belfort Arantes, loja 15)

Campo do Tupi, em Santa Terezinha

Sede Social do Tupi (Rua José Calil Ahouagi, 332)

Venda no estádio: apenas em dinheiro, a partir das 13h30

