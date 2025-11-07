SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Weverton avançou na recuperação da fissura na mão direita e treinou no gramado da Academia de Futebol durante o treino do Palmeiras nesta sexta-feira (7).

Weverton treinou no gramado com restrições e acompanhado do Núcleo de Saúde e Performance do clube. O camisa 21 atuou pela última vez no 5 a 1 contra o RB Bragantino, no dia 15 de outubro.

O goleiro tem como grande objetivo estar à disposição de Abel Ferreira para a final da Copa Libertadores, no dia 29, contra o Flamengo.

O atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) e o meio-campista Lucas Evangelista seguem em tratamento e cumpriram cronograma interno.

Os titulares do último duelo fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante foi a campo e realizou trabalhos técnicos.

O Alviverde volta a campo no domingo (9), às 20h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 33ª rodada do Brasileiro.