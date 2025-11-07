Com o triunfo de hoje, o Brasil totalizou seis pontos e lidera o grupo H ao lado de Zâmbia - adversário no último duelo da fase de grupos. Ambas as equipes já estão asseguradas no mata-mata (fase eliminatória), pois somam duas vitórias. O Brasil tem maior saldo de gols (7 contra Honduras + 4 contra Indonésia). Já a Zâmbia ganhou por 3 a 1 da Indonésia, e por 5 a 2 contra Honduras.
Brasil e Zâmbia se enfrentam na próxima segunda (10), às 11h45 (horário de Brasília). Com maior saldo de gols (11), a seleção pode confirmar a liderança do Grupo H com um empate.
Brazil are through to the Round of 32!#U17WC pic.twitter.com/b7oIPKuRtuFIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 7, 2025
A Amarelinha sonha como pentacampeonato mundial, após os títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019.
O Mundial Sub-17 vai até 27 de novembro. Ao todo 48 seleções divididas em 12 grupos - iniciaram a competição. Somente as duas melhores equipe de cada chave seguem para o mata-mata.
Another step closer to the Round of 32...#U17WCFIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 7, 2025
