A seleção brasileira masculina cravou a segunda goleada seguida no Mundial Sub-17 em Doha (Catar) e avançou para a próxima fase (eliminatória). Nesta sexta-feira (7), a Amarelinha fez 4 a 0 contra a Indonésia no segundo jogo da fase de grupos, no complexo esportivo Aspire Zone. Luís Eduardo abriu o placar logo aos 2 minutos, e ainda no primeiro tempo teve gol contra (Panji) e o terceiro foi de Felipe Morais. Na etapa final, Ruan Pablo selou a vitória com um belo chute da intermediária.

Com o triunfo de hoje, o Brasil totalizou seis pontos e lidera o grupo H ao lado de Zâmbia - adversário no último duelo da fase de grupos. Ambas as equipes já estão asseguradas no mata-mata (fase eliminatória), pois somam duas vitórias. O Brasil tem maior saldo de gols (7 contra Honduras + 4 contra Indonésia). Já a Zâmbia ganhou por 3 a 1 da Indonésia, e por 5 a 2 contra Honduras.

Brasil e Zâmbia se enfrentam na próxima segunda (10), às 11h45 (horário de Brasília). Com maior saldo de gols (11), a seleção pode confirmar a liderança do Grupo H com um empate.

Brazil are through to the Round of 32!#U17WC pic.twitter.com/b7oIPKuRtu FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 7, 2025

A Amarelinha sonha como pentacampeonato mundial, após os títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019.



O Mundial Sub-17 vai até 27 de novembro. Ao todo 48 seleções divididas em 12 grupos - iniciaram a competição. Somente as duas melhores equipe de cada chave seguem para o mata-mata.

Another step closer to the Round of 32...#U17WC FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 7, 2025

