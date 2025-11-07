O mando de campo da decisão foi definido por sorteio, em evento realizado pela CBF na última quinta-feira (6).
As Guerreiras Grenás garantiram a vaga na final após derrotarem o Bahia, pelo placar de 2 a 0, na última terça-feira (4) na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A Ferroviária busca o bicampeonato da competição, após ficar com o título de 2014.
Já as Palestrinas avançaram para a decisão depois de golearem o São Paulo por 4 a 0. O triunfo do Verdão foi alcançado com gols de Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner. As Palestrinas tentam levantar o troféu da competição pela primeira vez.
Tags:
Copa do Brasil Feminina | Esportes | ferroviári | futebol feminino | Palmeiras