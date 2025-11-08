(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians chegou a um acordo com Memphis Depay e iniciará já em dezembro o pagamento de uma dívida de R$ 23 milhões referente a bonificações e luvas.

COMO FICOU O ACERTO?

A diretoria corintiana pagará R$ 3 milhões ao atacante entre dezembro e fevereiro, sendo R$ 1 milhão ao mês. Essa quantia já está provisionada.

Em março, a ideia é pagar os R$ 20 milhões restantes ao jogador e quitar a pendência.

Para isso, o clube pretende utilizar o valor referente a primeira parcela a ser paga pela Liga Forte União em 2026.

A negociação com o estafe de Memphis para acerto da pendência acontece há alguns meses.

O intuito da diretoria corintiana era iniciar o pagamento em novembro, o que não aconteceu porque as partes ainda não haviam batido o martelo em relação ao acordo.

TIMÃO USARÁ DINHEIRO DA LFU PARA PAGAR MEMPHIS

Como o Corinthians receberá cerca de R$ 40 milhões a menos na parcela que será paga pela Liga Forte União em dezembro, a ideia é ganhar fôlego financeiro até finalizar a dívida com Memphis Depay.

O desconto no fim deste ano acontecerá pela cobrança da primeira de cinco parcelas anuais referentes ao empréstimo de R$ 150 milhões contraído pelo Timão na assinatura do contrato com a LFU, em julho de 2024.