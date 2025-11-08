SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luisa Stefani e a húngara Timea Babos ficaram com o vice-campeonato do WTA Finals, neste sábado (8), ao serem superadas pela belga Elise Mertens e pela russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 0 (7/6 (4) e 6/1). Apesar da derrota na decisão, a campanha de Luisa foi a melhor de uma brasileira na história do torneio, que reúne as melhores tenistas de cada temporada.

A paulistana número 16 do mundo fez sua primeira participação no WTA Finals, mais uma vez realizado em Riad, na Arábia Saudita, e alcançou feito inédito para o Brasil ao avançar para a final. Já a húngara (15ª do ranking) jogou a competição pela sexta vez e buscava o tetracampeonato ?ela já havia vencido as edições de 2017, 2018 e 2019.

A última participação de uma brasileira no WTA Finals havia sido em 2022, com Bia Haddad Maia ao lado da cazaque Anna Danilina; elas acabaram eliminadas na fase de grupos.

No equivalente do torneio entre os homens, apenas Guga Kuerten foi além e venceu, em 2000, o Masters Cup ?que depois viraria ATP World Finals. O troféu o levaria ao topo do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) pela primeira vez.

Firmada este ano, a parceria entre Stefani e Babos chegou ao WTA Finals como a sétima melhor dupla do ranking. A temporada das duas já contava com quatro títulos: os WTA 500 de Tóquio, no Japão, de Linz, na Áustria, e de Estrasburgo, na França, e o WTA 250 de São Paulo, o SP Open.

Com a campanha no WTA Finals, Stefani deve saltar para a 14ª posição no ranking mundial, enquanto Babos pulará para o 13º lugar.

No jogo de estreia da competição, válido pela fase de grupos, Stefani e Babos haviam perdido para a tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend, consideradas a segunda melhor dupla segundo o ranking da WTA.

Depois, venceram as duplas formadas pelas russas Mirra Andreeva e Diana Schneider e pela canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe para avançar à semifinal, em que derrotaram a taiwanesa Su-Wei Hsieh e a letã Jelena Ostapenko.

Mertens e Kudermetova também estrearam com derrota na fase de grupos, justamente diante de Hsieh e Ostapenko, mas venceram as partidas seguintes, inclusive contra a dupla número um do ranking, as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini. Na semi, deixaram para trás Siniakova e Townsend.