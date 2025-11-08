SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Bortoleto não começou bem seu primeiro fim de semana como piloto de F1 em Interlagos. Depois de errar durante a classificação para a corrida sprint e largar apenas em 14º, o brasileiro não completou a disputa deste sábado (8) após bater na última volta.

O piloto da Sauber estava brigando pela décima posição quando perdeu o controle do carro e bateu no final da reta principal.

A torcida, que estava empolgada com a chance de ver uma ultrapassagem dele na última volta, ficou em clima de decepção após o acidente.

Na disputa pelo título, Lando Norris mostrou que está com sorte. Além de vencer a corrida curta, ele conseguiu ampliar sua vantagem na liderança do Mundial de F1. Somou oito pontos e ainda viu seu companheiro de McLaren e vice-líder do campeonato, Oscar Piastri, abandonar a disputa antes da sétima volta.

Agora, a diferença entre eles é de nove pontos (365 a 356). Em quarto na corrida mais curta, logo atrás de Kimi Antonelli e George Russell, ambos da Mercedes, Max Verstappen somou cinco pontos e chegou a 326, mantendo a terceira posição no Mundial.

A tempestade que caiu ao longo da madrugada em São Paulo deixou a pista úmida. Embora a prova tenha começado sem chuva, os carros levantavam água em alguns trechos.

A largada foi limpa, com Lando Norris defendendo bem sua pole, seguido por Kimi Antonelli, na segunda posição, e Oscar Piastri, em terceiro.

Logo na sétima volta, porém, a corrida foi suspensa com bandeira vermelha depois que Oscar Piastri, Franco Colapinto e Nico Hulkenberg rodaram na Curva do Sol e bateram no muro. A disputa ficou paralisada por cerca de 25 minutos para reparos na área de proteção onde os carros colidiram.

Companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber, Hulkenberg acabou beneficiado pela pausa, já que a equipe conseguiu reparar seu carro a tempo de voltar à pista.

O brasileiro, que havia largado em 14º, ganhou três posições ao longo da etapa. No final, brigando pela décima posição, acabou sofrendo um acidente e não completou a corrida.

No pelotão da frente, a principal disputa envolveu Fernando Alonso, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente quinto, sexto e sétimo colocados. Apesar da pressão, o espanhol da Aston Martin conseguiu segurar o ímpeto dos dois carros da Ferrari.

Mais à frente, Norris fez uma corrida segura para confirmar a vitória, enquanto os carros da Mercedes completaram o pódio, com Antonelli e George Russell em segundo e terceiro, respectivamente.

"Foi difícil. Isso faz com que essa vitória seja um pouco mais satisfatória, principalmente com o Kimi, que não fez a minha vida muito fácil. Essa foi uma daquelas corridas que você sabia que precisava acelerar, arriscando um pouco mais. Eu tomei alguns sustos. O vento também estava bastante complicado. Não foi uma corrida fácil", valorizou Norris.