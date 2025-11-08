SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O episódio da última quinta-feira (6), no qual ajeitou a bandeirinha do São Paulo após Samuel Lino derrubá-la durante comemoração de gol, não é uma novidade para Danilo. Seja no Flamengo ou na seleção brasileira, o espírito de liderança e respeito pelo adversário são pontos fortes do defensor.

A HUMILDADE DE DANILO

Desde que chegou ao Rubro-Negro, Danilo é considerado um líder no vestiário. A liderança não foi impositiva, mas construída naturalmente, diante da personalidade do jogador.

Por ter vestido a camisa de Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, todos considerados gigantes na Europa, o defensor poderia ter apresentado certa "marra". A reportagem apurou, contudo, que é justamente o contrário.

Danilo é um dos que mais trabalha nas atividades e tem um jeito gentil com funcionários. A Europa não trouxe nariz em pé para o jogador e ensinou o tamanho da importância de todos os envolvidos no clube.

Nascido e criado no interior de Minas, Danilo batalhou muito para se tornar jogador de futebol. O jeito humilde não mudou, e a experiência lapidou ainda mais o trato do dia a dia.

"Ele entende exatamente o que significa vestir a camisa do Flamengo e representar milhões em campo", afirma uma fonte do Flamengo à reportagem.

O crescimento no futebol também moldou essa personalidade. Seja no Santos ou nas categorias de base da seleção brasileira, Danilo já era considerado uma joia, mas dividia campo com Neymar, grande craque dos últimos dez anos, além de nomes como Philippe Coutinho e Lucas Moura.

Dessa forma, a equipe sempre veio antes do individual, embora Danilo já tenha sido premiado diversas vezes pelo seu desempenho. Tanto que foi importante no City, de Guardiola, e no Real Madrid, de Zidane, dois dos times mais vitoriosos do século na Europa.

O experiente lateral, que se tornou zagueiro, também serve de modelo para os mais jovens. Tanto que Iago, promessa da defesa rubro-negra, o vê como modelo nos treinamentos.

LIDERANÇA ELOGIADA

Não é só no Flamengo que a liderança de Danilo está em evidência. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, justificou a convocação para os amistosos contra Senegal e Tunísia justamente por esse espírito.

"A ideia que eu tenho dele é que é o único defensor brasileiro que pode cobrir as quatro posições. Além disso, o que eu gosto dele são duas coisas: experiência e liderança", disse.

Aos 34 anos, Danilo já disputou 29 partidas pelo Flamengo em 2025. Ele não é considerado titular absoluto e disputa posição com Léo Ortiz na equipe de Filipe Luís.

Ele pode ser titular no reencontro com o clube que o projetou para o futebol. Danilo é cria da base do América-MG, mas "explodiu" no Santos, onde foi campeão da Copa Libertadores e do Paulistão. Neste domingo, o Flamengo encara o Peixe no Maracanã.

RELEMBRE O FAIR PLAY DE DANILO EM SÃO PAULO X FLAMENGO

Quando virou o jogo para o Flamengo na Vila Belmiro, o atacante do Flamengo deu um tapa na bandeirinha de escanteio e fez com que o escudo do São Paulo caísse no gramado. Danilo ajeitou de prontidão.

A cena viralizou nas redes sociais, mas não foi só a torcida do São Paulo que rendeu elogios ao defensor. A diretoria tricolor também exaltou a grandeza de Danilo nos bastidores.