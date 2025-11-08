SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar é o principal jogador de futebol que o Brasil produziu nos últimos 15 anos e, neste domingo, ele estará novamente no estádio mais famoso do país. Relacionado para o jogo contra o Flamengo, no Maracanã, o craque alterna entre títulos e um trauma recente no local.

POUCOS JOGOS PELO SANTOS

Com uma em cada passagem, Neymar disputou apenas duas partidas com a camisa do Peixe no Maracanã.

A estreia foi a melhor possível, já que o Santos venceu o Fluminense por 4 a 1, em 2009. O craque, à época com 17 anos, entrou no segundo tempo e participou do terceiro gol, marcado por Kléber Pereira.

O segundo duelo, contudo, terminou em derrota. Já nesta temporada, Neymar também veio do banco contra o Fluminense e viu Samuel Xavier marcar um belo gol para dar a vitória ao Tricolor das Laranjeiras.

GLÓRIAS COM A CAMISA DA SELEÇÃO

Com Neymar em campo, o Brasil conquistou dois dos três maiores títulos da última década no Maracanã.

A Copa das Confederações de 2013 terminou com um show do meia-atacante, que, ao lado de Fred, marcou e decidiu a final contra a Espanha, atual campeã do mundo naquele momento. O duelo terminou 3 a 0.

Três anos mais tarde, Neymar seria protagonista na conquista do primeiro ouro olímpico para a seleção. O camisa marcou de falta no tempo normal e chamou a responsabilidade no pênalti decisivo. A final ainda teve um algo a mais, já que foi contra a Alemanha, pouco tempo depois do 7 a 1.

FALTOU A COPA AMÉRICA

Apesar dos títulos de expressão, Neymar não conseguiu conquistar a Copa América. O Brasil até ganhou o torneio de seleções no Maracanã, em 2019, mas o craque estava lesionado e não participou da campanha.

Dois anos depois, em meio a pandemia do coronavírus, o Brasil voltou a sediar a Copa América e esteve na decisão. Dessa vez, no entanto, a seleção acabou derrotada pela Argentina por 1 a 0, com gol de Di María. Neymar jogou os 90 minutos e teve boa atuação, mas não foi o suficiente para defender o título.

ESTREIA CONTRA O FLAMENGO

O craque nunca jogou no Maracanã como rival do clube de maior torcida do Brasil. Quando esteve em seu auge no país, o estádio estava fechado para as reformas que visavam à Copa do Mundo de 2014.

São duas vitórias, três empates e duas derrotas contra o Flamengo. Os locais dos jogos variam entre o Estádio Nilton Santos, que na época ainda era chamado de Engenhão, Mané Garrincha e Vila Belmiro.

Na Baixada Santista, inclusive, Neymar encontrou seu grande momento nesta segunda passagem pelo Peixe. Com gol do craque, o Santos venceu o Flamengo, até então líder do Brasileirão.

Agora, com a equipe em momento delicado, dentro da zona de rebaixamento, Neymar terá mais uma oportunidade de atuar no Maracanã. A bola rola às 18h30 (de Brasília), deste domingo.

*

RELEMBRE JOGOS, NÚMEROS E CURIOSIDADES DE NEYMAR NO MARACANÃ

Fluminense 1 x 4 Santos - Brasileirão 2009

Brasil 2 x 2 Inglaterra - Amistoso Internacional em 2013

Brasil 3 x 0 Espanha - Final da Copa das Confederações 2013

Brasil 6 x 0 Honduras - Semifinal da Olimpíada de 2016

Brasil 1 (5) x (4) 1 Alemanha - Final da Olimpíada de 2016

Brasil 0 x 1 Argentina - Final da Copa América 2021

Brasil 4 x 0 Chile - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Fluminense 1 x 0 Santos - Brasileirão 2025

8 jogos (4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)

5 gols marcados (último contra o Chile, nas Eliminatórias de 2022)

Gol mais rápido da história das Olimpíadas (contra Honduras)