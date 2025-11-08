SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A deputada estadual Marina Helou (REDE-SP) oficiou nesta quinta-feira (6) a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), cobrando informações sobre estudos e licenciamentos envolvendo o projeto de um novo CT do Santos em Praia Grande, encabeçado por Neymar da Silva Santos, o Neymar pai.

O projeto, anunciado em junho, tem gerado preocupação em organizações de proteção do meio ambiente, já que a área escolhida possui vegetação nativa de Mata Atlântica, e fica nas proximidades do Parque Estadual Xixová-Japuí, unidade de conservação de proteção integral criada em 1993.

No ofício, a deputada questiona se já existe algum estudo de viabilidade ambiental ou estudos de impacto para o projeto, se já foi dada entrada em algum processo de licenciamento, se os órgãos de fiscalização ambiental fizeram alguma vistoria na região e se houve consultas com moradores, organizações ambientais ou o conselho gestor do Parque Estadual Xixová-Japuí.

Procurada pela reportagem, a deputada afirmou por meio de um comunicado que vai acompanhar e fiscalizar a implementação do projeto. "Acompanharei todo o processo de licenciamento do projeto".

"Vou atuar para garantir total transparência, o cumprimento rigoroso dos critérios técnicos e da legislação, além de assegurar a participação e o controle social durante todas as etapas. A análise de viabilidade de um projeto como esse exige estudos socioambientais complexos, como o impacto em rotas migratórias de aves, na reprodução da fauna e flora locais e a interferência nos regimes de vento e das águas. Estarei atenta para que nada seja negligenciado", completa.

Procurado e questionado sobre os pontos levantados pela deputada, o Santos ressaltou que esse projeto tem sido encabeçado pela NR Sports, empresa do pai de Neymar. A reportagem entrou em contato com empresa, e, caso haja um posicionamento, a matéria será atualizada.