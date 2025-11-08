SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Allan chamou a atenção no Palmeiras após ser decisivo na semifinal da Copa Libertadores contra a LDU, e grande parte da torcida imaginava que ele virasse titular do time de Abel Ferreira. Mas não foi isso que aconteceu, e o treinador prega cautela com o jogador.

MUITA CALMA COM O JOGADOR

Allan começou o jogo contra o Santos no banco de reservas mesmo após ser poupado na partida anterior, contra o Juventude. Abel Ferreira usou o desgaste contra a LDU e a hierarquia no elenco para justificar o jovem no banco.

O Allan saiu completamente esgotado. Felizmente ele não se lesionou [contra a LDU]. Ficou fora três dias, sequer treinou e não levamos ele para o jogo contra o Juventude. Eu tenho alguma dificuldade, salvo raras exceções, de jogadores lesionados que passam para o time titular. Podem dizer: 'Ah, mas o Gómez fez isso', mas é um caso à parte, é nosso Robocop. É um líder.Abel Ferreira

A reportagem apurou que Abel Ferreira não usou os melhores termos ao falar sobre a situação de Allan. O jogador realmente teve uma recuperação pós-jogo mais longa que o natural após a virada épica contra a LDU e teve um controle de carga maior, mas nada que impactasse para o jogo contra o Santos.

Allan disputou apenas 34 minutos contra o Santos, mas em pouco tempo mostrou que pode ser muito útil. Ele acertou uma finalização de fora da área na trave e explorou bem os espaços deixados pelo Peixe no fim do jogo ?e Abel reconheceu que ele rende mais nesse cenário.

"O Allan vinha de lesão e foi trabalhado ao longo deste ano, entrado muito bem, jogou muito bem com a LDU, hoje entrou em um jogo mais partido e sobressai ainda mais as características que ele tem: progressão, drible, velocidade. Mas não vamos falar dele, não vale a pena, já vendemos muitos jogadores", acrescentou.

Abel até brincou com os elogios a Allan durante a coletiva. O treinador também rasgou elogios a Vitor Reis e, meses depois, o Manchester City fechou a contratação do jovem ?o português Hugo Viana, amigo de Abel, tinha acabo de assumir como diretor de futebol do clube inglês.

Na época da venda, Abel disse: "Se calhar, vendemos o Vítor [Reis], porque falei demais com quem não devia. E pronto, acontece...".

Allan já tem 47 jogos (11 como titular) em seu primeiro ano de profissional no Palmeiras. Ele tem 2 gols e 5 assistências.

Em junho, o Palmeiras estendeu o vínculo com o jogador até o fim de 2029 (justamente por entender que ele tinha um grande potencial) com uma multa rescisória de 100 milhões de euros. O estafe do atleta diz que recebeu diversas sondagens pelo jogador, mas até agora o Alviverde não recebeu nada oficial.