(UOL/FOLHAPRESS) - A CBF confirmou que o goleiro John, do Nottingham Forest, foi convocado por Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira, contra Senegal e Tunísia. O ex-jogador do Botafogo entra no lugar do lesionado Hugo Souza, do Corinthians.

John fará parte da delegação que disputa os amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente. Além dele, Bento, do Al-Nassr, e Ederson, do Fenerbahçe, são os outros goleiros convocados.

Hugo Souza sofreu um trauma na partida entre Corinthians e Grêmio, no último domingo. Ele foi poupado da derrota contra o Bragantino, na quarta-feira.

Esta á segunda convocação de John para a seleção. Ele foi chamado para os amistosos de outubro, contra Coreia do Sul e Japão, mas não entrou em campo.

Os amistosos contra Senegal e Tunísia serão as últimas partidas da seleção brasileira em 2025. Até Copa do Mundo de 2026, Ancelotti ainda terá amistosos em março e junho para preparar o grupo que levará para o mundial.