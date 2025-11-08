SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Bortoleto terá de fazer uma corrida de recuperação em sua estreia no GP São Paulo de F1, neste domingo (9), às 14h (de Brasília). O brasileiro ficou fora do treino classificatório, e a Sauber ainda avalia se ele largará da última posição do grid ou dos boxes.
Mais cedo, na corrida sprint, o piloto teve uma forte batida na última volta após perder o controle do carro no final da reta principal. Ele brigava pela décima posição, atrás de Alexander Albon, quando sofreu o acidente.
A equipe iniciou uma jornada contra o tempo para reparar o carro. Os mecânicos chegaram a montar um chassi reserva, mas não houve tempo suficiente para colocá-lo na pista na primeira parte da classificação.
Bortoleto chegou a aguardar dentro do cockpit até o último minuto, quando a Sauber confirmou que não haveria condições de participar da sessão.