SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grande Prêmio de São Paulo, decisivo na disputa pelo título da temporada, terá Lando Norris, da McLaren, na pole. A corrida acontece neste domingo (9), às 14h (de Brasília).

Kimi Antonelli, da Mercedes, vai largar na segunda posição. Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren, respectivamente, em terceiro e quarto, completam a segunda fila.

Já Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, estará na sétima fila. O britânico confirmou momento difícil em seu primeiro ano na escuderia italiana.

Gabriel Bortoleto largará em último lugar, diretamente do box, em sua estreia em Interlagos. Na última volta da corrida sprint, neste sábado (8), pela manhã, o brasileiro perdeu o controle de seu carro na pista úmida e bateu no final da reta principal.

O piloto da Sauber não participou do Q1, já que seu carro -com novo chassi- não ficou pronto a tempo. Após o acidente, Bortoleto foi encaminhado ao centro médico de Interlagos e liberado poucos minutos depois.

Na corrida curta, Norris ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de F1 ao vencer a sprint. O piloto da Mclaren somou oito pontos e, agora, totaliza 365. Piastri, companheiro de equipe, abandonou a disputa antes da sétima volta e segue com 356. Verstappen vem na sequência com 321.

O campeonato segue com fases em Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, completando as 24 etapas previstas no calendário da F1 deste ano.

Grid do Grande Prêmio de São Paulo

1. Norris (McLaren)

2. Antonelli (Mercedes)

3. Leclerc (Ferrari)

4. Piastri (McLaren)

5. Hadjar (Racing Bulls)

6. Russell (Mercedes)

7. Lawson (Racing Bulls)

8. Bearman (Haas)

9. Gasly (Alpine)

10. Hulkenberg (Sauber)

11. Alonso (Aston Martin)

12. Albon (Williams)

13. Hamilton (Ferrari)

14. Stroll (Aston Martin)

15. Sainz (Williams)

16. Verstappen (Red Bull)

17. Ocon (Haas)

18. Colapinto (Alpine)

19. Tsunoda (Red Bull)

20. Bortoleto (Sauber)