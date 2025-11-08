SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na Ilha do Retiro, o Sport até saiu na frente, mas acabou derrotado por 4 a 2 pelo Atlético-MG neste sábado (8), pela 33ª rodada do Brasileirão. O Galo reagiu e venceu de virada.
Léo Pereira marcou os gols do Leão, enquanto Hulk, Rony e Alexsander balançaram a rede pelo lado atleticano.
O resultado aumenta a chance de rebaixamento do Sport ainda nesta rodada, faltando cinco jogos para o fim do campeonato. Caso o Santos ou o Vitória vençam os seus jogos deste fim de semana, o Leão estará matematicamente rebaixado para a série B do ano que vem.
O Sport volta a campo no próximo sábado para duelar com o Flamengo, às 18h30, no Recife. O Galo, por sua vez, recebe o Fortaleza na quarta-feira, às 20h30.
Derrota que deixou o Sport à beira da queda
O Sport não resistiu ao Atlético-MG e foi derrotado por 4 a 2 na Ilha do Retiro, resultado que deixou o time muito próximo do rebaixamento à Série B. O Leão só permanecerá com chances matemáticas se Santos e Vitória não vencerem seus compromissos neste domingo, contra Flamengo e Botafogo, respectivamente.
Lances de destaque
Na trave. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Natanael recebeu pela direita e tentou finalizar com um chute cruzado. A bola acertou a trave.
1 a 0. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Léo Pereira tocou na entrada da área para Pablo, que devolveu o passe. O atacante finalizou na saída de Everson, no canto esquerdo do gol, e abriu o placar da partida.
Que chance! Aos 24 minutos do primeiro tempo, Fausto Vera tocou para Rony, que saiu entre os zagueiros e ficou cara a cara com o goleiro. O atacante do Galo chutou mal e a bola saiu por cima do gol.
Perdeu! Aos 12 minutos do segundo tempo, Biel aproveitou a sobra na área, chutou de direita, mas pegou mal na bola e desperdiçou a chance.
Sport amplia! Aos 17 minutos do segundo tempo, Leo Pereira aproveitou a sobra de Lucas Kal pela direita, finalizou no canto direito do goleiro e ampliou a vantagem do Leão.
Que falha. Aos 22 minutos do segundo tempo, Hulk cobrou falta de longa distância, o goleiro Gabriel tentou encaixar, mas colocou a bola dentro do gol. O Galo diminui a desvantagem no placar.
2 a 2. Aos 25 minutos do segundo tempo, Rony aproveitou o cruzamento de Igor Gomes e cabeceou para o fundo da rede.
Virada atleticana. Aos 35 minutos do segundo tempo, depois de uma boa troca de passes, Dudu avançou pela esquerda, cruzou, Hulk ajeitou e Alexsander marcou, com desvio antes de a bola entrar.
FICHA TÉCNICA
Sport 2 X 4 Atlético-MG
Data e horário: 08 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília).
Competição: 33ª rodada da Série A do Brasileirão
Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE).
Árbitro: Matheus Candançan
Assistentes: Neusa Back e Luiz Alberto Nogueira.
VAR: Diego Pombo Lopez.
Cartões amarelos: Matheus Alexandre (SPO).
Gols: Léo Pereira (17'/1ºT; 17'/2ºT); Hulk (22'/2ºT), Rony (25'/2ºT; 37'/2ºT), Alexsander (35'/2ºT).
Sport: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido, Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima, Matheusinho (Romarinho), Pablo, Léo Pereira. Técnico: César Lucena.
Atlético-MG: Everson, Vitor Hugo, Ivan Román (Alexsander), Junior Alonso, Natanael (Guilherme Arana), Alan Franco, Fausto Vera (Gustavo Scarpa), Igor Gomes, Caio Paulista (Dudu), Biel (Hulk), Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.