O Tupi venceu o Essube por 1 a 0, na tarde deste sábado (8), no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, e manteve acesa a esperança de acesso ao Módulo 2 do Campeonato Mineiro. O gol da partida foi marcado pelo lateral esquerdo Lucas Inácio, aos 43 minutos do primeiro tempo. Mesmo sob chuva forte durante boa parte do confronto, 261 torcedores compareceram às arquibancadas do Helenão para apoiar o Galo Carijó.

A equipe visitante teve a chance de empatar aos 30 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. No entanto, o goleiro Caniato brilhou ao defender a batida e assegurar a vitória carijó. “Foi uma defesa espetacular, que nos deixa vivos no campeonato”, afirmou o técnico Raphael Miranda após a partida.

O treinador elogiou a atuação da equipe, especialmente na etapa inicial. “Foi o nosso melhor primeiro tempo no campeonato. Tivemos volume, fizemos o gol e jogamos praticamente no campo do adversário”, avaliou. Já sobre a segunda etapa, Miranda destacou o comportamento competitivo. “Sabíamos que o adversário, ameaçado de eliminação, teria que se expor. Mesmo assim, conseguimos competir muito bem”.

Miranda também ressaltou a entrega do elenco. “Esse grupo é muito trabalhador. Tenho 18 anos de futebol e peguei poucos grupos iguais, com disciplina e dedicação. Eles honram essa camisa do primeiro ao último minuto”, disse.

Outro ponto valorizado pelo treinador foi a marcação alta adotada pelo Tupi. “É um princípio que trabalhamos desde a pré-temporada. Hoje ela foi muito efetiva. Blindamos o gol e mantivemos o adversário longe da nossa área”, comentou. Segundo ele, a equipe vem evoluindo na estratégia, apesar dos gols sofridos em bolas paradas ao longo da competição.

Com o resultado, o Tupi chega aos 3 pontos e ocupa a 4ª colocação no Hexagonal Final. O Coimbra lidera com 7 pontos, seguido pelo Novo Esporte, com 6, e Paracatu, com 4. O Boa Esporte aparece em 5°, com 2 pontos, enquanto o Essube segue na lanterna, sem pontuar.

A terceira rodada começou na manhã deste sábado, com a vitória do Coimbra por 2 a 1 sobre o Paracatu, em Contagem. Boa e Novo Esporte fecham a rodada neste domingo (9), às 10h30, em Ituiutaba.

Miranda pediu confiança da torcida e projetou a sequência da competição. “Vamos lutar até o final. Esses meninos merecem. Se chegarmos lá e não der, vamos lutar para conquistar os 9 pontos até o fim”.

