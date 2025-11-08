SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yuki Tsunoda, piloto da Red Bull, chega às últimas etapas da temporada em busca de bons resultados para continuar na F1. O japonês, companheiro de equipe de Max Verstappen, ainda não tem um assento confirmado para 2026.

"Eu estou aproveitando a situação atual, pilotando com esse carro ao lado do Max. Esses desafios deixam a vida mais interessante", disse ele em entrevista à Folha.

Neste ano, Tsunoda chega a Interlagos na 17ª posição na classificação do campeonato de pilotos. Seus melhores resultados foram dois sextos lugares-um no Azerbaijão, em setembro, e outro, nos Estados Unidos, em outubro. A Red Bull disputa o vice-campeonato de construtores com a Ferrari e a Mercedes.

"Com a situação atual no campeonato de equipes, cada ponto é muito importante. Vou tentar ao máximo marcar pontos", disse ele.

O piloto também abordou como sua relação com Interlagos mudou com o passar dos anos. Em 2024, o japonês -até então titular na Racing Bulls- conseguiu sua melhor classificação da carreira em Grandes Prêmios, largando em terceiro, em "um dia de corrida muito louco". Ele finalizou a prova em sétimo.

"Até três ou dois anos atrás, Interlagos era uma das minhas pistas menos favoritas. No ano passado, tive boas lembranças na classificação, especialmente com a chuva. Desde então, tem sido uma das minhas cinco pistas favoritas. Isso está sempre mudando a cada ano", contou o piloto.

"Se você tem um bom resultado ou uma boa sensação na pista, tudo parece diferente. Em Interlagos, há muita técnica, muitas mudanças de elevação e inclinação. Como piloto, você acaba gostando", explicou ele.

Tsunoda admite que as demandas da F1 são maiores do que imaginava, mas os treinos em simuladores têm o ajudado. "Se você quer aprender ou tentar algo diferente --por exemplo, estilo de pilotagem--, você pode fazer isso fora da corrida, já que o tempo é limitado no fim de semana. O simulador foi uma das ferramentas que usei e que foi muito útil", afirmou.

Na sprint realizada neste sábado (8), o japonês terminou a prova em 14º. Neste domingo (9), ele larga em 19º no GP de São Paulo -na classificação, foi eliminado ainda no Q1.

O piloto substitui Liam Lawson na Red Bull desde o GP do Japão, em abril. Tsunoda foi escolhido depois de duas primeiras corridas sem pontos para o neozelandês. Na equipe austríaca, Verstappen já teve Daniel Ricciardo, Sérgio Pérez, Alex Albon e Pierre Gasly como companheiros.

Veja onde assistir à F1 em São Paulo*

Domingo (9)

Corrida - 14h - Band, Bandplay e Band.com.br

*Horários de Brasília