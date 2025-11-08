SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea não tomou conhecimento do Wolverhampton e venceu o lanterna da Premier League por 3 a 0, neste sábado (8), em Stamford Bridge. A partida foi válida pela 11ª rodada do campeonato inglês.

O placar foi todo construído na etapa final e com participação decisiva de brasileiros. O segundo gol dos Blues foi marcado por João Pedro, em jogada construída por Estêvão, na primeira participação do ex-atacante do Palmeiras, que iniciou entre os reservas.

Malo Gusto e Pedro Neto também marcaram.

Com a vitória, o Chelsea dormirá na vice-liderança da Premiere League, com 20 pontos.

O clube londrino, porém, perderá a posição neste domingo (9) seja qual for o resultado de Manchester City x Liverpool, às 13h30 (de Brasília), no Eitthad Stadium.

O Bournemouth também pode ultrapassar o Chelsea, caso venca o Aston Villa, também neste domingo, às 11h (de Brasília).

Já o Wolverhampton segue sem vencer na Premier League, lanterna com dois pontos. O duelo contra os Blues foi o primeiro do Wolves após a demissão do técnico português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo.

Brazucas decidem para o Chelsea

Após um primeiro tempo lento e de poucas boas chances, o Chelsea acordou logo no início do segundo e começou a construir o resultado com o primeiro gol do lateral Malo Gusto pelo clube, após três temporadas. O atleta francês nunca havia ido às redes como profissional.

Mas a vitória dos Blues ganhou corpo mesmo quando Estêvão entrou no jogo, aos 18 minutos do segundo tempo.

Logo na primeira jogada, o atacante brasileiro colocou a marcação para dançar pelo lado direito, buscou o fundo e cruzou rasteiro para João Pedro marcar ou segundo da equipe mandante.

O centroavante, que ficou dois meses sem marcar e havia desencantado na última rodada da Premiere League, contra o Tottenham, agora engata duas partidas consecutivas deixando a sua marca pelo Campeonato Inglês.

O ex-jogador do Fluminense foi substituído cerca de 20 minutos depois, enquanto Estêvão permaneceu em campo até o final e foi bastante participativo pelos lados do campo.

Lances importantes

Johnstone! O goleiro do Wolverhampton começou o jogo brilhando. Primeiro, logo aos dois minutos, foi buscar uma cobrança de falta de Enzo Fernández no ângulo esquerdo. No minuto seguinte, o arqueiro do Wolves parou Garnacho, que saiu na cara do gol, após ótimo passe de Enzo.

De novo Johnstone. O jogo que começou movimentado entrou em um marasmo até os 20 minutos, quando o goleiro do Wolverhampton voltou a brilhar. Primeiro, ele cortou de soco um cruzamento de Garnacho. No rebote, foi buscar uma finalização de primeira de Enzo.

Enzo quase marca um gol olímpico. Principal jogador de um Chelsea pouco inspirado no primeiro tempo, Enzo Fernández quase marcou olímpico, aos 22 minutos de jogo. O argentino cobrou escanteio fechado e a defesa do Wolves cortou em cima da linha.

Aí não, JP! Apagado, João Pedro erra. Participando pouco do jogo, o atacante brasileiro João Pedro desperdiçou o lance em melhor condição do primeiro tempo. O atleta ex-Fluminense ficou de frente para o gol, mas pegou torto na bola e mandou para fora.

Chelsea volta com tudo. A velocidade que faltou para o Chelsea no primeiro tempo, sobrou para os Blues na etapa final. Logo aos cinco minutos, a equipe londrina abriu o placar com Malo Gusto. De cabeça, o lateral marcou pela primeira vez com a camisa azul.

Estêvão entra e decide. O craque brasileiro precisou de apenas um minuto para participar ativamente da vitória do Chelsea. Aos 19 minutos, ele foi para cima da marcação, buscou o fundo e cruzou por baixo. A bola ainda desviou no meio do caminho e encontrou João Pedro, que bateu de primeira para ampliar o placar.

Pedro Neto fecha o placar. E ainda coube o terceiro gol, marcado por Pedro Neto, aos 27 minutos do segundo tempo, após contra-ataque puxado por Garnacho.

FICHA TÉCNICA

CHELSEA 3 x 0 WOLVERHAMPTON

Data e horário: 8 de novembro, às 17h (de Brasília)

Competição: Premier League (11ª rodada)

Local: Stamford Bridge (Londres, ENG)

Árbitro: Andrew Kitchen

Assistentes: Adrian Holmes e Wade Smith

VAR: Darren England

Gol: Malo Gusto (5'/2ºT); João Pedro (19'/2ºT); Pedro Neto (27'/2ºT)

Cartões amarelos: Moisés Caicedo (Chelsea); André (Wolverhampton)

Cartões vermelhos: Nenhum

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto (Reece James), Fofana, Chalobah e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández (Andrey Santos); Pedro Neto (Guiu), João Pedro (Gittens) e Garnacho; Delap (Estêvão). Técnico: Enzo Maresca.

Wolverhampton: Johnstone; Tchatchoua, Santiago Bueno, Krejci, Toti Gomes e Hugo Bueno; Bellegarde (Munetsi), André e João Gomes; Larsen e Hwang (Mateus Mané). Técnico: Jamie Collins.