SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo marcado por trapalhadas do sistema defensivo do Vasco e Lei do Ex de Nenê, o Juventude venceu de virada, em São Januário, por 3 a 1, neste sábado (8), e se manteve vivo na briga contra o rebaixamento. Já o Cruzmaltino chegou à terceira derrota consecutiva e ficou distante do sonho por uma vaga na Libertadores.

Além de Nenê, que fez o gol da virada para o Juventude, Marcelo Hermes também marcou para os gaúchos. Já Rayan abriu o placar para os vascaínos.

O torcedor do Vasco reconheceu os serviços prestados por Nenê e gritou o nome do jogador antes da partida. O experiente meia retribuiu fazendo o símbolo da principal organizada cruzmaltina.

Três jogadores do Vasco já foram convocados para a próxima Data Fifa, em novembro: o lateral direito Paulo Henrique, pela seleção brasileira; e o zagueiro Carlos Cuesta e o atacante Andrés Gomez, pela seleção colombiana. Há ainda uma expectativa de que o lateral direito Puma Rodríguez possa ser chamado pela seleção uruguaia.

O Juventude contou, em seu time titular, com o zagueiro Luan Freitas. Ele é irmão gêmeo do zagueiro vascaíno Lucas Freitas, que não foi relacionado para a partida de hoje por estar lesionado.

O jogo

O Vasco iniciou a partida tentando se impor, mas com muitas faltas, o jogo ficou picotado. Aos poucos, o Cruzmaltino passou a explorar os lançamentos e as laterais, e foi assim que abriu o placar após cruzamento de Piton para Rayan. Porém, depois do 1 a 0, o time deu uma cochilada, principalmente o sistema defensivo, que falhou duas vezes e permitiu a virada em erros infantis.

No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz, aos poucos, optou novamente pela estratégia de tirar defensores e colocar jogadores ofensivos, mas isto não se traduziu em um Vasco mais criativo. O time seguiu sem inspiração, tomando decisões erradas e falhando bastante nos passes e na marcação. O Juventude, por sua vez, teve a chance de ampliar com um chute no travessão e, no fim, num contra-ataque fulminante, fechou o caixão em São Januário fazendo o terceiro.

Gols

Rayan abre o placar após confirmação do VAR -O Vasco abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo quando Lucas Piton cruzou, Rayan testou, o goleiro Jandrei chegou a defender, mas a bola entrou mansamente para o fundo do gol. Inicialmente, a arbitragem anotou impedimento, mas após análise do VAR, o lance foi validado.

O Juventude empatou aos 38 minutos do primeiro tempo quando Taliari foi à linha de fundo, Cuesta cercou mal e deixou o jogador do time gaúcho cruzar. A bola encontrou Marcelo Hermes livre, que escorou de primeira para o gol.

A virada do Juventude aconteceu aos 45 com uma trapalhada da defesa do Vasco iniciada pelo goleiro Léo Jardim, que repôs a bola mal, Jadson roubou e rolou para Nenê, que driblou Hugo Moura e chutou para o gol. O ex-meia vascaíno de 44 anos não comemorou em respeito à torcida.

Aos 44 minutos do segundo tempo, o Juventude emplacou um contra-ataque fulminante, Giovanny rolou para Ewerthon que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Inicialmente, a arbitragem chegou a dar impedimento, mas após revisão do VAR, o gol foi validado.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 3 JUVENTUDE

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)

Data e hora: 8 de novembro de 2025, às 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Paulo Henrique, Cuesta, Coutinho (VAS); Rodrigo Sam, Nenê, Igor Formiga, Taliari (JUV)

Cartões vermelhos: Paulo Henrique (VAS)

Gols: Rayan, aos 26 minutos do primeiro tempo (VAS); Marcelo Hermes, aos 38 minutos do primeiro tempo (JUV); Nenê, aos 45 minutos do primeiro tempo (JUV); Ewerthon, aos 44 minutos do segundo tempo (JUV)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta (GB), Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Andrés Gomez (Vegetti), Nuno Moreira (Matheus França) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Juventude: Jandrei, Luan Freitas, Rodrigo Sam, Wilker Ángel (Marcos Paulo) e Igor Formiga; Caíque (Jadson), Daniel Peixoto (Giovanny) e Nenê (Ewerthon); Marcelo Hermes, Rafael Bilu (Mandaca) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.