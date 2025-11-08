SÃO PAUO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional empatou com o Bahia por 2 a 2 neste sábado (8), no Beira-Rio, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A equipe de Ramón Diaz chegou a abrir vantagem de 2 a 0 sobre o adversário, mas o Bahia buscou o empate e marcou nos acréscimos.
Vitinho marcou os gols do colorado; Willian José e Tiago fizeram os do Bahia. O time gaúcho não marcava gols há quatro jogos.
O resultado mantém o Inter perto da zona de rebaixamento. O colorado vai a 37 pontos e figura na 15ª posição da tabela. O Bahia, por outro lado, segue em 5º lugar, com 53 pontos.
Os dois times voltam a campo após a Data Fifa. Na quinta-feira (20), o Inter visita o Ceará às 21h30, na Arena Castelão. E o Bahia recebe o Fortaleza, às 18h, na Fonte Nova.
Empate frustra reação colorada
O Inter voltou a tropeçar e segue ameaçado pela zona de rebaixamento. A equipe chegou a ficar à frente do placar, mas sofreu o empate nos acréscimos e desperdiçou a chance de abrir vantagem sobre os concorrentes diretos contra a queda. Com o resultado, mantém a pressão sobre o técnico Ramón Díaz, que ainda busca dar estabilidade ao time, há cinco jogos sem vencer.
Lances de destaque
Gol anulado. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Carbonero avançou pelo meio, superou a marcação e finalizou cruzado, abrindo o placar. No entanto, o VAR chamou, e o árbitro anulou o lance por falta de Mercado em Willian José na origem da jogada.
Agora vale! Aos 24 minutos do primeiro tempo, pela direita, Bruno Gomes avançou e cruzou para Vitinho, que bateu firme e cruzado, sem chances para Ronaldo.
Inacreditável! Aos 35 minutos do primeiro tempo, Vitinho perdeu uma chance muito clara. Rafael Borré tentou jogada pela esquerda, mas parou em grande defesa de Ronaldo, que no rebote viu Vitinho chutar para fora com o gol aberto.
Boa chance, mas estava impedido. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Erick Pulga recebeu belo passe de David Duarte na entrada da área, mas foi travado por Bruno Gomes na finalização. O assistente indicou impedimento do atacante.
Mais um do Vitinho! Aos 4 minutos do segundo tempo, Bruno Gomes roubou a bola no meio de campo, tocou para o atacante, que venceu os zagueiros e finalizou forte no meio do gol. O VAR revisou o lance e validou o gol. 2 a 0 para o Colorado.
Bahia diminui. Aos 14 minutos do segundo tempo, Willian José marcou para o Bahia ao completar o cruzamento de Ademir pela direita, acertando o canto de Ivan.
Surreal! Aos 41 minutos do segundo tempo, Willian José recebeu a bola após cruzamento de Jean Lucas, tentou bater de primeira e acertou a trave.
Reação do Bahia! Aos 48 minutos do segundo tempo, Iago cruzou pela esquerda, e Tiago finalizou para empatar o jogo.
FICHA TÉCNICA
Internacional 2 X 2 Bahia
Data e horário: 08 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília).
Competição: 33ª rodada da Série A do Brasileirão.
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).
Árbitro: Lucas Paulo Torezin.
Assistentes: Victor Hugo dos Santos e Andrey Luiz de Freitas.
VAR: Caio Max.
Cartões amarelos: Luiz Otávio, Carbonero, Thiago Maia, Ivan (INT); Michel Araújo, Leandro Macagnan, Iago (auxiliar técnico) (BAH).
Gols: Vitinho (24'/1ºT; 4'/2ºT), Willian José (14'/2ºT), Tiago (48'/2ºT).
Internacional: Ivan, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitão, Bernabei, Thiago Maia (Richard), Luis Otavio, Vitinho (Gustavo Prado), Carbonero, Alan Patrick (Óscar Romero), Borré (Alan Rodríguez). Técnico: Ramón Diaz.
Bahia: Ronaldo, Santi Arias, David Duarte, Ramos Minco, Luciano Juba (Iago), Erick (Acevedo), Jean Lucas, Michel Araújo (Everton Ribeiro), Erick Pulga (Thiago Souza), Ademir (Cauly), Willian José. Técnico: Rogério Ceni.