SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino complicou a luta do São Paulo pela classificação à próxima edição da Libertadores. Na noite deste sábado (8), o Massa Bruta derrotou o Tricolor, na Vila Belmiro, por 1 a 0, pela 33ª rodada do Brasileirão.
O único gol da partida foi marcado pelo meia Jhon Jhon, em cobrança de pênalti, aos 29 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o São Paulo estaciona nos 45 pontos e perde a chance de encostar no G7. O sétimo colocado, que é o Fluminense, tem 50 pontos e ainda joga na rodada.
A equipe carioca visita o Cruzeiro, em Belo Horizonte, neste domingo (9), às 16h (de Brasília). O Bragantino, por sua vez, volta a sonhar com uma vaga na competição continental. O Massa Bruta chegou a 42 pontos e ganhou uma posição, ficando em 11º.
Lances importantes
A primeira chance de perigo foi com o Red Bull Bragantino. Aos 11 minutos, o lateral Agustín Sant'Anna levou da direita para dentro com muita liberdade. E como ninguém do São Paulo apertou, o uruguaio finalizou da entrada da área. A bola passou pela esquerda do gol defendido por Rafael, mas, de toda forma, assustou.
Seis minutos após o primeiro momento de perigo, com o Bragantino, o São Paulo respondeu com Luciano. Após o Massa Bruta ganhar uma bola área, o atacante do Tricolor finalizou de fora da área e também mandou pelo lado esquerdo do gol adversário.
De volta ao time titular, Lucas também levou perigo com uma finalização a média distância. Agustin Sant'Anna foi apertado e saiu jogando errado, Bobadilla recuperou rapidamente e acionou o meia-atacante, que dominou e chutou à esquerda do gol.
Quando um chute finalmente foi em direção ao gol, em que pese com desvio, o goleiro do Bragantino fez milagre. Em uma rara trama no primeiro tempo entre Lucas e Luciano, Bobadilla finalizou, a bola mudou a direção na frente de Cleiton, que teve agilidade para se recuperar e fazer a defesa.
Em um segundo tempo de poucas chances claras para ambos os lados, o Massa Bruta conseguiu chegar aos 29 minutos da etapa final com um pênalti cometido por Enzo Díaz em Lucas Barbosa.
Ex-jogador do Palmeiras, o meia Jhon Jhon foi frio na cobrança, deslocando o goleiro Rafael para o canto direito e rolando no lado oposto.
Atrás do placar, o São Paulo precisou jogar o que ainda não havia conseguido, sobretudo no segundo tempo, e quase chegou ao empate com Luciano recebendo de Ferreira e finalizando rente a trave.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO
Data e horário: 8 de novembro, às 21h (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha
VAR: Marcio Henrique de Gois
Gol: Jhon Jhin (29'/1ºT)Cartões amarelos: Enzo Díaz (SAO); Pedro Henrique e Vanderlan (RBB)
São Paulo: Rafael; Alan Franco (Rigoni), Arboleda e Sabino; Maik (Mailton), Lucas Moura (Tapia), Luiz Gustavo (Alisson), Bobadilla e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira. Técnico: Hernán Crespo.
Red Bull Bragantino: Cleiton; Agustín Sant'Anna (Andrés Hurtado), Alix Vinicius, Pedro Henrique e Vanderlan; Fabinho e Gabriel; Lucas Barbosa (Guilherme Lopes), Gustavo Neves (Gustavo Maques) e Jhon Jhon (Praxedes); Isidro Pitta (Thiago Borbas). Técnico: Vagner Mancini.