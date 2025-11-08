1 - Palmeiras - 68 - 31 - 21 - 5 - 5 - 57 - 26 - 31
2 - Flamengo - 65 - 31 - 19 - 8 - 4 - 61 - 18 - 43
3 - Cruzeiro - 63 - 32 - 18 - 9 - 5 - 46 - 22 - 24
4 - Mirassol - 56 - 32 - 15 - 11 - 6 - 52 - 32 - 20
5 - Bahia - 53 - 33 - 15 - 8 - 10 - 44 - 40 - 4
6 - Botafogo - 51 - 32 - 14 - 9 - 9 - 44 - 28 - 16
7 - Fluminense - 50 - 32 - 15 - 5 - 12 - 38 - 37 - 1
8 - São Paulo - 45 - 33 - 12 - 9 - 12 - 37 - 36 - 1
9 - Atlético-MG - 43 - 32 - 11 - 10 - 11 - 34 - 34 - 0
10 - Vasco - 42 - 33 - 12 - 6 - 15 - 50 - 49 - 1
11 - Bragantino - 42 - 33 - 12 - 6 - 15 - 38 - 50 - (-12)
12 - Corinthians - 42 - 32 - 11 - 9 - 12 - 35 - 37 - (-2)
13 - Ceará - 39 - 32 - 10 - 9 - 13 - 30 - 30 - 0
14 - Grêmio - 39 - 32 - 10 - 9 - 13 - 33 - 41 - (-8)
15 - Internacional - 37 - 33 - 9 - 10 - 14 - 37 - 46 - (-9)
16 - Vitória - 34 - 32 - 8 - 10 - 14 - 29 - 47 - (-18)
17 - Santos - 33 - 31 - 8 - 9 - 14 - 31 - 45 - (-14)
18 - Juventude - 32 - 33 - 9 - 5 - 19 - 29 - 59 - (-30)
19 - Fortaleza - 29 - 31 - 7 - 8 - 16 - 29 - 46 - (-17)
20 - Sport - 17 - 32 - 2 - 11 - 19 - 24 - 55 - (-31)