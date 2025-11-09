(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação à Libertadores de 2026 ao somar apenas um ponto em seis disputados como mandante na Vila Belmiro, casa do Santos.

O QUE ACONTECEU

No último sábado (9), o Tricolor perdeu para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0. Antes, na quarta-feira (5), havia empatado por 2 a 2 com o Flamengo depois de jogar um bom tempo com um jogador a mais.

O clube não usou o Morumbis nos dois últimos compromissos pelo Brasileirão por conta de shows agendados no seu estádio.

Esse cenário deu ares de decisão para o próximo compromisso do Tricolor, que será justamente contra o Corinthians, dia 20 de novembro, após a Data Fifa.

Com a derrota para o Red Bull Bragantino, o São Paulo estacionou nos 45 pontos e viu o G7 do Brasileirão se distanciar.

Para piorar, a equipe são-paulina pode ver o Timão igualar em pontos no Campeonato Brasileiro e se tornar de vez um postulante à sonhada Libertadores.

O Corinthians enfrenta o Ceará, neste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão.

CRISE DO SÃO PAULO VAI ALÉM DAS QUATRO LINHAS

O problema do Tricolor é que a instabilidade excede o campo.

Ainda durante o segundo tempo do duelo contra o Bragantino, após o Massa Bruta fazer o gol da vitória, os torcedores são-paulinos protestaram com xingamentos contra o presidente Julio Casares.

A pressão contra o dirigente é cada vez maior, e o resultado no clássico contra o Corinthians pode, ao mesmo tempo, amenizar a situação ou piorá-la de vez.

O cenário não é muito diferente de quando os rivais se enfrentaram em julho, ainda no primeiro turno do Brasileirão.

Na ocasião, o São Paulo vinha de quatro jogos sem vencer, e o triunfo no Majestoso foi importante para que houvesse um respiro no início de trabalho de Hernán Crespo.

A vitória, inclusive, foi a primeira do treinador argentino no retorno ao Tricolor. Em seguida, a equipe engatou outros quatro triunfos.

CRESPO AINDA ACREDITA EM CLASSIFICAÇÃO À LIBERTADORES

Mesmo com uma sequência adversa de resultados, a distância cada vez maior da zona de classificação à Libertadores, Crespo ainda acredita na promoção são-paulina à competição continental.

Tentaremos disputar a Pré-Libertadores, ainda faltam rodadas. Já demonstramos que podemos bater qualquer rival, mas podemos perder de qualquer rival e essa é a realidade.Crespo em entrevista coletiva após perder para o Bragantino

O treinador são-paulino, inclusive, acredita na possibilidade de o G7 se tornar G8 e facilitar o caminho do Tricolor à Libertadores em 2026.

Vamos fazer de tudo possível ou até chegar em oitavo e torcer para outros times na Copa do Brasil. Faremos o máximo possível, todos que aqui trabalham estão fazendo o máximo. Se chegamos em sétimo, bem. Se for em oitavo, torcemos para outros times.Crespo

No cenário atual do Brasileirão, somente dois casos são capazes de abrir espaço para que o oitavo colocado se classifique à Libertadores: a Copa do Brasil ser conquistada pelo Cruzeiro (terceiro colocado) ou Fluminense (sétimo).

Porém, algumas equipes envolvidas em outras competições, como Vasco (Copa do Brasil) e Atlético-MG (Sul-Americana), também estão próximas do G7.