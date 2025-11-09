(UOL/FOLHAPRESS) - Andrés Iniesta surpreendeu ao eleger os cinco maiores jogadores da história do futebol. Ele deixou o ex-companheiro de Barcelona, Lionel Messi, de fora, e incluiu nomes como Santi Cazorla e David Silva, antigos parceiros de seleção espanhola.

O QUE ACONTECEU

O top 5 de Iniesta contou com nomes pouco usuais nas tradicionais listas de 'melhores da história'. O ranking foi revelado durante o jogo beneficente Match for Hope, em fevereiro deste ano.

O primeiro citado foi Michael Laudrup, meia dinamarquês ídolo do Barcelona. Na sequência, vieram Pep Guardiola, ex-jogador e seu técnico no Barcelona, e Xavi Hernández, seu parceiro de meio-campo em um dos maiores times da história do Barça.

Por fim, Iniesta escolheu dois jogadores que atuaram com ele na seleção espanhola: David Silva, ex-Manchester City, e Cazorla, ex-Arsenal. O primeiro fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2010, título conquistado com gol do próprio Iniesta na decisão contra a Holanda, já na prorrogação.

VEJA O TOP 5 DE INIESTA

Michael Laudrup

Pep Guardiola

Xavi Hernández

David Silva

Santi Cazorla