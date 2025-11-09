SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nenê foi personagem na vitória por 3 a 1 do Juventude sobre o Vasco, no último sábado (8), em São Januário. O meia-atacante castigou o ex-clube com o gol da virada, e a "lei do ex" quebrou recorde no Campeonato Brasileiro para manter os gaúchos vivos na luta contra o rebaixamento.

GOL VALE MAIS QUE OS TRÊS PONTOS

Após erro de Léo Jardim e Nuno Moreira na saída de bola, Nenê teve tempo de dominar, driblar e balançar as redes do Vasco.

Ele tem três gols no Brasileirão, sendo dois deles contra o Vasco, um em cada turno. O Juventude venceu ambas as partidas.

Nenê é o jogador mais velho a marcar na competição, estendendo o recorde que já era dele para 44 anos, três meses e 20 dias.

NENÊ RECEBEU CARINHO EM SÃO JANUÁRIO

Antes de a bola rolar, Nenê foi ovacionado pela torcida vascaína na Colina Histórica. Desde que chegou em São Januário, o camisa 10 foi elogiado pelos torcedores do Vasco.

Não tenho nem palavras para agradecer o carinho desde que cheguei aqui. É muito difícil jogar em São Januário, sabíamos disso. Eles precisam do resultado, mas estamos jogando a vida. Soubemos jogar o jogo, aproveitamos a chance e fizemos o resultado.Nenê, em entrevista ao Premiere

Tanto que, mesmo como rival, o meio-campista recebeu uma faixa de agradecimento dos cruz-maltinos: "É a tropa do Vovô! Obrigado, Nenê!".

Depois do apito final, mesmo com a derrota no campo, torcedores do Vasco tietaram Nenê. Um deles ganhou a camisa do número 10 do Juventude.

Nenê emplacou duas passagens pelo Vasco, a primeira entre 2015 e 2018, enquanto a segunda ocorreu entre 2021 e 2023. Em ambas, o meia foi figura central de acessos sofridos e fonte de alento técnico para o torcedor cruz-maltino em épocas de "vacas magras".