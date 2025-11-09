(UOL/FOLHAPRESS) - A NBA publicou uma nota oficial corrigindo o placar final da partida entre Cleveland Cavaliers e Washington Wizards, vencida pelos Cavs por 148 a 115 na última sexta-feira.
O lance que gerou toda a confusão ocorreu no segundo quarto da partida. Tre Johnson, dos Wizards, anotou dois lances livres seguidos, que valeriam dois pontos no total, mas a NBA erroneamente considerou que Johnson errou um dos lances livres e contabilizou apenas 1 ponto.
Vencedor do confronto em ambos os cenários, o Cleveland Cavaliers fez graça com o anúncio. O time de Cleveland postou o placar corrigido com a arte oficial da franquia, fazendo um "X" no número 4 e ajustando para 5.
Nas redes sociais, os fãs de basquete ficaram chocados com o erro cometido pela NBA. "Nunca em meus 30 anos acompanhando basquete vi isso acontecer", postou um fã.