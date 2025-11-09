SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mozart foi a mente por trás do acesso do Mirassol à Série A no ano passado e, agora, está perto de recolocar o Coritiba na elite do futebol brasileiro após dois anos na segunda divisão.

SURGE UM NOVO REI DO ACESSO?

Mozart trocou o Mirassol pelo Coritiba logo após ser vice-campeão da Série B com o time paulista. O treinador teve a chance de renovar, mas optou por seguir a carreira no Coxa.

A temporada tem sido muito positiva na Série B. A equipe paranaense lidera a competição com 61 pontos e vê o acesso muito próximo com apenas mais três jogos pela frente. Não foi assim no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil: o Coxa caiu nas quartas de final do estadual, para o Maringá, e na primeira fase do torneio nacional, para o Ceilândia.

O treinador também quase subiu o CSA. Em 2020, ele guiou o time alagoano até a quinta colocação e ficou a três pontos do sonhado acesso à Série A.

Os fracassos já aconteceram. Em 2021, Mozart passou por Chapecoense, Cruzeiro e CSA, mas não conseguiu subir nenhum. Em 2023, os trabalhos em Guarani e Atlético-GO também não deram certo.

RELAÇÃO COM CORITIBA E ELENCO

A relação com o Coritiba é de longa data. Mozart surgiu como jogador no Coritiba em 1998 ?ele era meio-campista. Em 2020, já aposentado, foi auxiliar do clube e comandou a equipe em uma partida antes de tomar novos rumos e passar por CSA, Cruzeiro, Guarani, Chapecoense, Atlético-GO e Mirassol.

O elenco conta com alguns dos pilares do Mirassol comandados por Mozart no ano passado. Estão entre eles: o lateral Zeca e os atacantes Dellatorre e Iury Castilho.

O Coritiba ainda tem outros medalhões no elenco. O elenco tem nomes como os zagueiros Maicon e Rodrigo Moledo e os atacantes Everaldo, Carlos De Pena, Clayson e Rodrigo Rodrigues.