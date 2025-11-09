SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vai separar as receitas entre o futebol e outras modalidades, entre elas o basquete e o futsal, a partir de 2026.

A medida já havia sido comunicada pelo presidente Osmar Stábile em reunião do Conselho de Orientação (Cori) realizada no dia 29 de outubro e foi reforçada em um encontro com diretores na quinta-feira (6), no Parque São Jorge. O encontro contou com cerca de 120 pessoas.

COMO FUNCIONARÁ A SEPARAÇÃO DAS CONTAS?

Stábile determinou que, a partir de janeiro, nenhum recurso do futebol será utilizado para sustentar financeiramente outras modalidades do clube social.

Isso não significa que esportes como basquete e futsal, que possuem as suas categorias profissionais ativas, serão encerrados.

Porém, a atuação profissional dessas categorias será congelada até que elas consigam recursos para funcionar. Enquanto isso, os equipamentos serão mantidos para utilização dos associados do clube.

No basquete, o Corinthians disputa atualmente o NBB, que só termina no primeiro semestre de 2026. No futsal, o clube está nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal 2025.

A ideia é que todas as modalidades ligadas ao departamento de esportes terrestres busquem recursos próprios e sejam autossustentáveis.

Também haverá a divisão do centro de custos em relação aos funcionários, os separando entre futebol, clube social (e seus departamentos) e Neo Química Arena.

A medida foi considerada impopular e gerou algumas contrariedades no início da reunião. No entanto, Stábile foi irredutível e manteve a ideia.

FUTEBOL FEMININO E FUTSAL DE BASE NÃO ENTRAM NO CENÁRIO

Departamentos que possuam alguma ligação com o futebol profissional terão as suas equipes mantidas. São os casos do futsal de base e do futebol feminino.

Funcionários destas pastas, inclusive, integrarão o centro de custos do futebol.

No caso do futsal, a manutenção está ligada à possibilidade das categorias inferiores, até sub-17, servirem como formação de atletas para a equipe profissional no campo.

Já o futebol feminino, mesmo que ainda não seja autossustentável, também será mantido. Parte dos valores referentes ao patrocínio máster são destinados à pasta.

De todo modo, Osmar Stábile se reúne constantemente com Íris Sesso, diretora de futebol feminino. Um dos assuntos abordados nesses encontros é a negociação de marcas para anunciarem no departamento.

Além disso, a manutenção de uma equipe profissional feminina é obrigatória para que clubes da América do Sul disputem as competições masculinas da Conmebol, como Libertadores e Sul-Americana.