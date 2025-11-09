(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Internacional, Ramón Díaz, usou suas redes sociais para se desculpar por uma fala machista que teve na coletiva de imprensa deste sábado (8), após o empate entre a equipe gaúcha e o Bahia, por 2 a 2, no Beira-Rio.

"Na minha entrevista coletiva após a partida de ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado", disse.

O QUE ACONTECEU

Durante a entrevista deste sábado, Ramón Díaz reclamava da anulação do gol de Carbonero quando usou uma fala machista. O árbitro validou o lance, mas foi chamado pelo VAR e anulou o gol por falta de Mercado no início da jogada.

"Tenhamos muito cuidado, que o clube tenha muito cuidado com os árbitros. Com o que aconteceu hoje. E já passou uma partida em que Romero fez o gol e também o anularam. Que tenham muito cuidado. Isso temos que ter muito cuidado. Eu vou falar com o presidente. Não pode ser que, em um clube tão importante, que passe isso, o que aconteceu hoje. Porque foi incrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens", disse o técnico.

Esta não foi a primeira vez que o técnico argentino teve uma fala machista. Em 2024, quando comandava o Vasco, Ramón disse que o futebol brasileiro não poderia ter arbitragem de vídeo formada por mulheres. "Com relação aos árbitros, não podemos falar muito. Tem o VAR. Na última partida, em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher", disse o técnico.

Com o empate, o Inter segue em situação delicada no Brasileirão, lutando contra o rebaixamento. O Colorado ocupa a 15ª posição, com 37 pontos. O Santos, que tem dois jogos a menos, abre o Z4, com 33.