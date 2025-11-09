(UOL/FOLHAPRESS) - Em clima de decisão, a Ferroviária venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 neste domingo (09), em Bragança Paulista (SP), pela 12ª rodada do Paulista Feminino.

Micaelly, Nat Vendito e Milena Carioca fizeram os gols das Guerreiras Grená.

Com a vitória, a Ferroviária garante vaga nas semifinais. A equipe de Araraquara soma 23 pontos na terceira colocação, seis acima do quarto colocado São Paulo, e não pode mais ser alcançada pelo Bragantino, que segue na quinta posição com 15 pontos e agora briga com as tricolores pela última vaga na semifinal.

Restam duas rodadas para o fim da primeira fase, e as quatro melhores equipes avançam para as semifinais.

Na próxima rodada, a Ferroviária recebe o Corinthians em casa, enquanto as Bragantinas visitam o Taubaté.

Na última rodada, as meninas do Massa Bruta recebem o Santos. A Ferroviária fecha a primeira fase visitando a equipe do São Paulo, que também briga por uma vaga nas semis.

COMO FOI O JOGO

As jogadoras do Bragantino começaram a partida pressionando muito a Ferroviária. Nos primeiros 20 minutos de partida, praticamente só o Bragantino atacou, mas sem criar chances reais de perigo, apesar de ganhar muitos escanteios em cima da defesa acuada do time visitante.

A Ferroviária se segurou do jeito que dava, e chegou a bater-cabeça algumas vezes na tentativa de escapar da marcação do Massa Bruta. Em um desses momentos de pressão, o Bragantino roubou a bola e, em um cruzamento, a zagueira Rafa Soares quase fez um gol contra ao tentar afastar o perigo.

Apesar da pressão das Bragantinas, a primeira grande chance clara de gol do 1º tempo foi da Ferroviária. Após uma cobrança de escanteio aos 24 minutos do 1º tempo, a bola sobrou para Fátima Dutra no meio da área de cara para o gol, mas ela isolou o chute por cima do travessão.

A chance desperdiçada marcou uma maior imposição da Ferroviária, que deixou a partida equilibrada na reta final da primeira etapa. E as Guerreiras Grená cresceram tanto que acabaram punindo o Bragantino com a velha máxima que diz que quem não faz, toma: Micaelly abriu o placar para a Ferroviária aos 39 minutos do 1º tempo.

Após o intervalo, a Ferroviária voltou mandando na partida, sobretudo com Micaelly caindo pela ponta-esquerda e a atacante Nat Vendito fazendo o pivô na frente. Em um contra-ataque, Micaelly ia ficando cara a cara com a goleira mas foi parada com uma falta dura por trás. A autora do gol precisou ser substituída após o lance.

As Guerreiras Grená chegaram ao segundo gol aos 20 minutos do 2º tempo com Nat Vendito. Milena Carioca, que entrou no lugar de Micaelly, viu Fátima Dutra fazendo o "facão" e passou para a meia cruzar na pequena área, para Vendito cabecear e mandar para o fundo do gol.

Vendito ainda quase fez um golaço na reta final. A camisa 9 fez uma finta, limpou a marcação, ganhou no corpo de uma segunda adversária e bateu colocado de chapa buscando o ângulo, mas a goleira Alice fez uma bela ponte para evitar o 3 a 0.

Mas Alice não pôde fazer nada no chute de Milena Carioca nos acréscimos da partida. A meia da Ferroviária recebeu um passe na entrada da área e bateu firme, a bola bateu na trave, voltou nas costas da goleira Alice e parou no fundo do gol, selando a vitória por 3 a 0 para a Ferroviária.