(UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid ficou no empate por 0 a 0 com o Rayo Vallecano neste domingo (9), pela 12ª rodada de La Liga.

O jogo em Vallecas foi marcado pela forte defesa dos donos da casa e a incompetência do Real em furar a retranca.

Este foi o primeiro empate do Real nesta edição de La Liga. O time merengue havia vencido dez partidas e perdido apenas uma.

Com o empate, o Real segue na liderança com 31 pontos, cinco à frente do segundo colocado Villareal. O Rayo permanece na 12ª posição com 15 pontos.

O Real Madrid volta a campo somente no dia 23 de novembro, após a data Fifa. Os merengues enfrentam o Elche fora de casa pela 13ª rodada. No mesmo dia, o Rayo Vallecano visita o Real Oviedo.

COMO FOI O JOGO

O Rayo Vallecano fez um bom primeiro tempo segurando o líder do Campeonato Espanhol, que entrou em campo com seus três craques no ataque, com Vini Jr. pela esquerda, Bellingham pelo meio e Mbappé na frente.

Aos 20 minutos, os donos da casa quase abriram o placar com Andrei Ratiu. O lateral romeno invadiu a grande área e bateu forte, mas Courtois fez boa defesa. Pelo lado merengue, Vini Jr. criou as melhores chances, que foram poucas e as equipes foram para o intervalo no 0 a 0.

O Rayo Vallecano manteve a mesma estratégia após o intervalo. O time da casa seguiu muito bem com sua forte marcação neutralizando o ataque merengue, com direito a marcação dupla em Vini Jr., e buscando o gol em contra-ataques rápidos pelas pontas.

Mesmo com as substituições por cansaço, a retranca do Rayo seguiu firme e forte. Do outro lado, Xabi Alonso tentava mudar a cara do jogo com mexidas do tipo Militão no lugar de Huijsen e o volante Ceballos na vaga de Brahim Díaz. Um pouco mais de ousadia por parte do técnico espanhol veio faltando dez minutos para o fim do jogo, quando colocou Rodrygo no lugar de Camavinga.

Na reta final, Vini Jr. escapou em contra-ataque pela esquerda, mas Mendy estava lá para matar a jogada. O lateral senegalês foi um dos destaques da partida, colocando Vini "no bolso" como se diz na gíria do mundo da bola. Na sequência, Mendy bloqueou chute de Arda Güler e salvou mais uma vez os donos da casa. Mérito do Rayo e zero no placar em Vallecas.