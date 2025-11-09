SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durou menos de uma volta a estreia de Gabriel Bortoleto como piloto de F1 em Interlagos. Neste domingo (9), o brasileiro largou dos boxes e se envolveu em um acidente no bico de pato, um pouco antes da subida de acesso à reta principal.

O piloto da Sauber bateu na proteção do muro depois de se chocar com a roda traseira do carro de Lance Stroll, da Aston Martin. Foi o segundo acidente dele neste fim de semana.

Era incerta a presença do brasileiro no grid para a corrida. No sábado (8), o paulista sofreu um forte acidente na última volta da sprint, ao perder o controle de seu carro no final da reta principal, rodar e bater duas vezes, no muro dos boxes e na Curva do Sol.

No momento do acidente, ele estava a 339 km/h. O primeiro impacto teve uma força de 34G, e o segundo foi de 57G.

Com menos de três horas antes do início da sessão de classificação, a Sauber optou por trabalhar em um novo chassi, mas não houve tempo de deixá-lo pronto para disputar a qualificação, o que levantou dúvidas sobre sua condição para disputar a corrida.

De acordo com o Artigo 44.1 do código de regras da F1, redigido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), "qualquer carro que não completar uma volta de reconhecimento e não chegar ao grid com sua própria força não terá permissão para largar na corrida a partir do grid".

Em outro trecho, no Artigo 39.1, o documento afirma que, se a volta de um piloto exceder "107% do tempo mais rápido estabelecido", se ele "falhar em registrar um tempo no Q1 ou as suas voltas forem deletadas", ou se ele "for desclassificado pelos comissários", será considerado não-apto para a corrida de domingo.

O livro de regras, no entanto, também estabelece exceções. Os comissários, por exemplo, podem dar uma permissão para o piloto competir, avaliando caso a caso, dependendo de algumas circunstâncias, como o registro de uma volta em tempo aceitável em uma sessão de treino livro e seu desempenho geral ao longo da temporada.

A maior preocupação no caso de Bortoleto, no entanto, era com seu estado de saúde devido ao impacto da batida. Isso poderia ser determinante para a autorização da FIA. Mas, logo depois do acidente, ele foi ao centro médico de Interlagos, onde nada grave foi constatado.

Ainda assim, havia apreensão nos boxes da Sauber. Enquanto os mecânicos tentavam recuperar o carro, uma movimentação se formou no paddock em frente ao acesso à equipe. Empresário de Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso deixou o box da Aston Martin e foi ao encontro do pupilo para saber como ele estava. Além de confirmar que o brasileiro se recuperava bem, conversou rapidamente com o pai dele, Lincoln Oliveira, que mantinha semblante tranquilo apesar do susto.

"O Gabriel sempre conseguiu reinventar. É só lembrar de Monza [na F2 em 2024]. Lá, ele largou em último e ganhou a corrida. Muita coisa pode acontecer. Não importa de onde está largando, ele busca o melhor e sabe fazer isso. Correr em casa sempre é algo diferente. Corrente em Interlagos de F1 é mais do que a gente esperava", disse à Folha de S.Paulo.

Isabella Bernardini, namorada de Bortoleto, também acompanhou a programação no paddock durante o fim de semana. "O Gabriel fica muito tranquilo antes de corrida. Ele é muito focado e isso me acalma também. Eu fico tranquila. Ele tem conhecimento técnico e separa as coisas para focar no momento certo. Ele aproveita a torcida quando pode. Quando fecha a viseira, é foco total em tudo que ele trabalhou por muitos anos para chegar aqui", conta.

Além de seus familiares, o brasileiro atraiu uma legião de fãs para as arquibancadas. A expectativa em torno do nome dele se deve ao fato de que, desde 2017, quando Felipe Massa deixou a F1, os fãs que vão para Interlagos não tinham um compatriota para apoiar.

Na sexta (7), a torcida do setor G homenageou o brasileiro com um bandeirão. Ao caminhar pelo autódromo e pela fanzone, montada no kartódromo Ayrton Senna, foi possível observar fãs com camisetas da Sauber e asinhas de borboleta verdes ?em referência ao apelido "Borboleto".

O brasileiro também ganhou um mascote, chamado de Borboleto, e uma canção, disponível no Spotify. "No coração, a velocidade. No coração, a eternidade. Mais longe, mais forte", diz a letra.

No domingo (9), o atleta teve destaque no desfile com pilotos, que percorreram a pista a bordo de carros em miniatura. Sozinho, Bortoleto esteve em um modelo pintado com em verde e amarelo. Na sequência, a arquibancada, antes da largada, gritava "uh, é Bortoleto".