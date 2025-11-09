(UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City até chegou a perder um pênalti, mas venceu o Liverpool por 3 a 0, neste domingo (9), na milésima partida de Pep Guardiola como técnico de futebol.
Haaland, Nico González e Doku marcaram os gols da vitória, com o norueguês ainda perdendo um pênalti no primeiro tempo. O duelo no Etihad Stadium foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.
Além do jogo número 1000 de Guardiola, Haaland se aproximou de um recorde na partida. O cometa chegou a 99 gols em 108 jogos na Premier League e pode quebrar o recorde de ser o jogador mais rápido a atingir 100 bolas na rede no campeonato. Alan Shearer é o dono da marca, tendo marcado 100 vezes em 124 partidas.
Com o triunfo, o Manchester City voltou à vice-liderança, chegando a 22 pontos. Os Citizens também aproveitam o tropeço do líder Arsenal, que tem 26 e empatou com o Sunderland, para se aproximar da ponta.
Já o Liverpool perdeu a chance de entrar no G4 da Premier League, ficando em oitavo lugar, com 18 pontos.
Ambas as equipes voltam a campo no sábado, pela 12ª rodada. O City visita o Newcastle, enquanto o Liverpool recebe o Nottingham Forest.
MIL VEZES GUARDIOLA
A vitória contra o Liverpool foi especial para Pep Guardiola. O jogo contra o maior rival da carreira ?como o próprio técnico já afirmou? foi o milésimo jogo do espanhol como treinador de futebol.
Guardiola começou sua carreira em 2007, no Barcelona B e, desde então, passou pela equipe principal do clube catalão e pelo Bayern de Munique até chegar ao Manchester City, onde está desde 2016.
Agora, são 716 vitórias em mil jogos de Pep Guardiola como técnico, além de mais de 40 títulos.
COMO FOI O JOGO
O Manchester City dominou desde o começo, principalmente com ataques pela esquerda comandados por Doku. E foi assim que os mandantes conseguiram um pênalti aos oito minutos, com o atacante belga sendo derrubado na área pelo goleiro Mamardashvili. Na cobrança, no entanto, Haaland parou no arqueiro do Liverpool. Os Citizens não se abalaram e continuaram com a posse, com Doku dando trabalho a Mamardashvili.
O cometa do City, contudo, se redimiu aos 28 minutos e abriu o placar. Após cruzamento de Matheus Nunes, Haaland ganhou de Konaté por cima e acertou uma linda cabeçada. O camisa 9 fica mais próximo de bater o recorde de 100 gols mais rápido na Premier League. A marca pertence a Alan Shearer, que marcou 100 vezes em 124 jogos, enquanto o noruguês tem 99 gols em 108 partidas.
Em sua única finalização a gol na primeira etapa, o Liverpool balançou as redes após cabeçada de Van Dijk. Mas o tento foi anulado por impedimento de Robertson, que atrapalhou o goleiro Donnarumma no lance. O City ainda ampliou antes do intervalo, em chute de fora da área do Nico González que desviou no zagueiro holandês e matou o goleiro Mamardashvili.
Os mandantes continuaram dominando a partida no segundo tempo, e Doku consolidou sua boa partida com um golaço. Aos 17 minutos, o camisa 11 recebeu na entrada da área, limpo Konaté e bateu colocado para fazer 3 a 0. O Liverpool chegou a assustar, com Nico González quase marcando contra e Gakpo isolando bola que recebeu na segunda trave.
Na melhor chance dos Reds, Szoboszlai acertou uma pancada de fora da área, e Donnarumma fez uma linda defesa. Salah ainda ficou cara a cara com o goleiro italiano, mas mandou para fora.