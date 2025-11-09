SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen celebrou o pódio no GP de São Paulo de Fórmula 1 após uma das corridas mais desafiadoras da temporada. O holandês da Red Bull terminou em terceiro lugar, depois de largar do pitlane, e afirmou não ter imaginado que a recuperação aconteceria.

A corrida foi dominada por Lando Norris, da McLaren, que venceu de ponta a ponta e também triunfou na Sprint. Verstappen, que começou a corrida no box, teve ritmo consistente, escalando 17 posições ao longo das 71 voltas.

"Nosso ritmo era muito forte. Estou feliz por chegar no pódio largando do box, não esperava isso. Foi um resultado incrível, estou com muito orgulho de todas as pessoas da equipe. Sempre estamos tentando melhorar o ritmo e conseguimos isso hoje", disse Max Verstappen.

Verstappen revelou ainda ter sofrido um furo de pneu após a prova. Kimi Antonelli, da Mercedes, completou o pódio em segundo lugar.

Acidente de Bortoleto

O domingo, no entanto, teve frustração para o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber. O piloto tentou uma ultrapassagem por fora sobre Franco Colapinto e disputava posição com Lance Stroll quando tocou no canadense e abandonou ainda na primeira volta. Ao rever o acidente, Verstappen lamentou: "Oh, Gabi?".

Classificação

Com a vitória, Norris ampliou sua liderança no Mundial de Pilotos, agora com 390 pontos. Oscar Piastri, seu companheiro de equipe na McLaren, aparece em segundo, com 366, seguido por Verstappen, que soma 341. George Russell (276) e Charles Leclerc (214) completam o top 5.