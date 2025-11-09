SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista Mariana Becker, um dos nomes mais importante da imprensa que cobre a Fórmula 1 no Brasil, se emocionou após o fim do Grande Prêmio de São Paulo, neste domingo (9).

A partir de 2026, a Fórmula 1 não estará mais na TV Bandeirantes. A Globo readquiriu os direitos de transmissão do circuito e vai transmiti-lo até o fim da temporada 2028.

Dessa forma, Becker e outras figuras da emissora, como Sérgio Maurício, não estarão mais acompanhando o dia a dia da principal categoria do automobilismo na TV aberta.

A Globo também não chamou nomes como Reginaldo Leme, que cobriu o GP de São Paulo na Band, para integrar a equipe que transmitirá as corridas a partir da próxima temporada.

A corrida deste domingo contou com a estreia de Gabriel Bortoleto em solo brasileiro, mas ele acabou abandonando na primeira volta. Lando Norris, da McLaren, venceu, enquanto Kimi Antonelli e Max Verstappen completaram o pódio.