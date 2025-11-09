SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Bortoleto se envolveu em um acidente na sua estreia pela F1 em Interlagos. Ainda no carro, culpou Lance Stroll, da Aston Martin. Depois, disse que viveu o "pior dia de sua vida" após abandonar a corrida em casa.

"Stroll me empurrou para fora [da pista]. Ele só virou como se eu não estivesse lá", disse Bortoleto. Na sequência, o brasileiro entrou no carro da organização e deixou a pista.

O piloto da Sauber bateu na proteção do muro depois de se chocar com a roda traseira do carro de Lance Stroll, da Aston Martin, no bico de pato, um pouco antes da subida de acesso à reta principal.

"É difícil, porque é em casa, na frente do meu país, na frente da minha família. Com certeza, é o pior dia da minha vida, sendo bem sincero. A gente sempre quer representar nosso país, mas faz parte do aprendizado. Vou continuar trabalhando e, se Deus quiser, da próxima vez vai ser melhor", afirmou.

Depois, Bortoleto tentou suavizar. "Não vou vir aqui e apontar o dedo para ele, para mim, seja lá o que for. Eu tinha ultrapassado o Colapinto, estive lado a lado com o Stroll, ele estava com o composto duro, tinha menos tração", explicou.

Esse foi o segundo acidente de Bortoleto neste fim de semana. No sábado (8), ele perdeu o controle e bateu forte na última volta da sprint, no final da reta principal.

Apesar de sair ileso do acidente, o carro ficou muito danificado. A Sauber não conseguiu fazer os reparos necessários para que o brasileiro participasse da sessão de classificação. Por isso, a opção foi por largar dos boxes.

O GP de São Paulo teve Lando Norris como vencedor neste domingo (9). O piloto da McLaren ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Kimi Antonelli, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram o pódio em segundo e terceiro lugares, respectivamente.