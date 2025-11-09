SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Fluminense ficaram no empate sem gols na tarde deste domingo (9), no Mineirão, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi franco, mas acabou sendo mais um a ficar marcado por polêmicas de arbitragem com expulsão anulada de Matheus Pereira.

Mais de 40 mil torcedores acompanharam a partida no Mineirão. A Raposa teve mais finalizações, porém, não conseguiu ser efetivo diante de mais uma boa atuação de Fábio. Os visitantes assustavam nos contra-ataques.

O resultado não foi bom para ninguém. O Cruzeiro perdeu a oportunidade de encostar de vez nos líderes com o tropeço em casa, enquanto o Tricolor das Laranjeiras não conseguiu se consolidar na zona de classificação para a Libertadores.

Agora, as equipes só voltam a campo depois da Data Fifa. O Fluminense terá o clássico contra o Flamengo no dia 19 de novembro, quarta-feira, enquanto o Cruzeiro visita o Juventude, no dia seguinte.

Arbitragem protagonista

Ninguém balançou as redes no Mineirão, e a partida acabou tendo os principais comandantes da arbitragem, José Roberto Pereira de Lima e Wagner Reway, como grandes protagonistas.

Nos últimos minutos do primeiro tempo, José Roberto expulsou Matheus Pereira, do Cruzeiro, por toque no rosto de Facundo Bernal, do Fluminense. No entanto, a decisão acabou sendo revertida.

Wagner Reway chamou o árbitro central ao monitor, e, após consulta, Matheus Pereira não foi para o chuveiro mais cedo. O camisa 10 da Raposa, inclusive, já tinha cartão amarelo.

Jogadores e comissão técnica do Fluminense ficaram revoltados com a decisão. Na saída para os vestiários, Samuel Xavier, um dos líderes do elenco, detonou a arbitragem.

O número de cartões amarelos também impressionou. Foram dez no total, sendo seis para o Cruzeiro e quatro para o Fluminense.

Como foi o jogo?

Primeira chance é do Fluminense. Logo aos dois minutos, Lucho Acosta obrigou Cássio a trabalhar. O chute saiu firme, mas o goleiro do Cruzeiro defendeu sem dar rebote.

Equipes trocam boas chances. Primeiro, Freytes quase abriu o placar para o Fluminense em jogada que acabou impugnada por impedimento. Três minutos depois da oportunidade tricolor, aos 17 minutos, Kaio Jorge avançou, e Arroyo quase triscou no chute para marcar. A bola passou raspando.

Que furada. Agora foi a vez de Arroyo servir Kaio Jorge. O centroavante do Cruzeiro, artilheiro do Brasileirão, acabou furando o cruzamento do reforço e desperdiçou grande chance, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Na trave. Kaiki Bruno ficou por centímetros de abrir o placar para o Cruzeiro aos 35 minutos. O lateral testou bonito, acertou o poste e Fábio ficou com a bola no rebote. O VAR chegou a revisar se a bola entrou e confirmou a decisão de campo.

Reposta de Hércules. Se o Cruzeiro acertou a trave, o Fluminense também levou muito perigo com Hércules. O volante mandou uma bomba de fora da área, e a bola raspou o travessão.

A expulsão anulada. Na marca dos 46 minutos, Matheus Pereira foi expulso com lance em Facundo Bernal, mas a decisão foi revertida após revisão no árbitro de vídeo.

Foi fominha. Kaio Jorge estava querendo o gol, mas acabou desperdiçando mais uma grande oportunidade. O atacante driblou dois e ficou de frente para a meta defendida por Fábio, mandando por cima, aos 16 minutos do segundo tempo.

Zagueiro de seleção. Fabrício Bruno teve atuação interessante no Mineirão e seu melhor lance foi aos 28 minutos, quando salvou lançamento de John Kennedy para Lucho Acosta.

Mais uma dele. Já aos 36 minutos da etapa complementar, Hércules voltou a assustar Cássio com chute de fora da área. Dessa vez foi rasteiro, mas tirou tinta novamente.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

CRUZEIRO 0 X 0 FLUMINENSE

Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 16h (de Brasília);

Local: Mineirão, Rio de Janeiro (MG)

Cartões amarelos: Bernal, Freytes, Canobbio (FLU) Fabrício Bruno, Christian, Matheus Pereira, Arroyo, Lucas Romero, Walace (CRU)

CRUZEIRO

Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Christian (Sinisterra) e Eduardo (Walace); Matheus Pereira, Arroyo (Gabriel) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Lima); Serna (Soteldo), Everaldo (John Kennedy) e Canobbio (Keno). Técnico: Luis Zubeldía.