RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com direito a drama nos minutos finais, o Flamengo fez o dever de casa, neste domingo (9), venceu o Santos por 3 a 2 e se manteve na cola do líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Peixe, por sua vez, além de permanecer na zona de rebaixamento, viu seus principais adversários pontuarem na rodada, aumentando o drama para o clube da Vila Belmiro.
Fizeram gols para o Fla o zagueiro Léo Pereira, aos 36 minutos do primeiro tempo; o meia-atacante Carrascal, aos cinco do segundo; e o atacante Bruno Henrique, aos 35 da etapa final. Para o Santos marcaram Gabriel Bontempo, aos 43 minutos do segundo tempo e Lautaro Díaz, aos 45 minutos da etapa final.
Neymar é vaiado e tem atrito com árbitro -Neymar foi xingado e vaiado pela torcida do Flamengo desde antes da bola rolar. Já durante a partida, viveu às turras com o árbitro Sávio Pereira Sampaio e recebeu um cartão amarelo por reclamação. Na saída para o intervalo, chamou a autoridade de "arrogante".
Tomei amarelo porque ele me ameaçou. Ele falou: 'Se você chegar perto de mim, vou te dar amarelo'. Eu acho que foi falta no Brazão. Ele tem que marcar a falta. E aí não gerava o escanteio do gol dos caras. Mas são erros que a arbitragem do Brasil vem errando muito. Mas ratifico: a arrogância do árbitro de hoje, que eu nem sei o nome, é horrível
Neymar, ao Premiere
Arrascaeta é homenageado -Antes da bola rolar, Arrascaeta foi homenageado pelo Flamengo em função da renovação de contrato até dezembro de 2028. O uruguaio recebeu das mãos do diretor de futebol, José Boto, uma camisa com o número em alusão ao ano e também um modelo infantil com o nome Milano, em referência ao filho que está para nascer. Grávida, sua esposa Camila Bastiani também estava no gramado.
Os jogos que faltam para o Flamengo - Sport (fora, rodada atrasada), Fluminense (fora), Red Bull Bragantino (casa), Atlético-MG (fora), Ceará (casa) e Mirassol (fora).
Os jogos que faltam para o Santos - Palmeiras (casa), Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa).
O jogo
O jogo teve início com um Flamengo moroso e um Santos corajoso. O Rubro-Negro tinha dificuldades para criar jogadas e chegava mais na base dos cruzamentos. Já o Peixe explorava bem os contra-ataques em velocidade. O gol rubro-negro acabou saindo através de um escanteio e uma falha do goleiro Brazão, mas o primeiro tempo ficou devendo em emoção.
Na etapa final o Flamengo voltou com mais ímpeto e o gol de Carrascal logo aos cinco facilitou a vida do Rubro-Negro. A partir dali, o Santos sentiu o baque e o time da Gávea passou a ter controle absoluto da partida empilhando chances, inclusive perdendo um pênalti com Arrascaeta. O Peixe sofria em criatividade e tinha um Neymar bastante marcado e isolado. No fim, porém, o Flamengo cochilou, o time santistas fez gols aos 43 e aos 45 e o jogo ganhou ares dramáticos com oito minutos de acréscimo. O resultado, porém, se manteve no 3 a 2.
Gols e lances
Léo Pereira abre o placar para o Fla! -O Flamengo chegou ao 1 a 0 aos 36 minutos do primeiro tempo, após cruzamento da esquerda onde o goleiro Brazão saiu mal e a bola sobrou para o zagueiro Léo Pereira, que escorou de primeira e a bola morreu no fundo da rede.
Fla amplia em assistência mágica de Arrascaeta -O Flamengo ampliou logo aos 5 do segundo tempo após uma assistência mágica de Arrascaeta, de primeira, para Carrascal, que invadiu livre e meteu um balaço para o fundo do gol.
Arrascaeta perde pênalti -Aos 20, William Arão derrubou Bruno Henrique na área. Após checagem no VAR, a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Arrascaeta deslocou o goleiro, mas a bola bateu na trave direita.
Bruno Henrique faz o terceiro -O Flamengo fez o terceiro aos 35 com Bruno Henrique, que recebeu um presente de Igor Vinícius, driblou o goleiro Brazão e empurrou para o fundo da rede.
Bontempo diminui para o Santos -Aos 43, Thaciano ajeita de cabeça para Bontempo, que só empurra para o fundo da rede e diminui para o Peixe.
Santos faz o segundo e jogo vira drama! -Robinho recebe na direita da área e chuta para a defesa de Rossi. Rollheiser fica com o rebote e rola para o meio da área, onde encontra Lautaro livre para empurrar para o gol vazio.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3 X 2 SANTOS
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
Data e hora: 9 de novembro de 2025, às 18h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões amarelos: Samuel Lino, Arrascaeta (FLA); Neymar, Zé Ivaldo (SAN)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Léo Pereira, aos 36 minutos do primeiro tempo (FLA); Carrascal, aos 5 minutos do segundo tempo (FLA); Bruno Henrique, aos 35 minutos do segundo tempo (FLA); Gabriel Bontempo, aos 43 minutos do segundo tempo (SAN); Lautaro Díaz, aos 45 minutos do segundo tempo (SAN)
Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Saúl) e Arrascaeta (Michael); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicus, Zé Ivaldo, Luan Peres (Gabriel Bontempo) e Souza; Willian Arão, João Schmidt, Zé Rafael (Thaciano) e Barreal (Lautaro Díaz); Neymar (Rolheiser) e Guilherme (Robinho Jr.). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.