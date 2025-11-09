SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - A decepção de quem foi ao autódromo de Interlagos neste domingo (9) não foi só com a rápida participação do brasileiro Gabriel Bortoleto, que deixou a prova após sofrer um acidente na primeira volta.

Torcedores de outros estados que foram até o autódromo na zona sul paulistana acompanhar o GP de São Paulo relataram longas filas para conseguir acessar o evento.

A estudante baiana Laura Luna, 20, veio a São Paulo só para assistir à Fórmula 1, e disse ter ficado bastante incomodada por ter enfrentado uma fila estimada em uma hora e meia para acessar o espaço da corrida.

"Chegamos cedo para conseguir pegar um bom lugar e, no fim, demorou um tempão para entrarmos", disse ela.

A queixa foi a mesma da docente uruguaia Mariana Mayo, 43, pela primeira vez na cidade. "Não imaginava que fosse um espetáculo tão grande, mas nada justifica o tempo que fiquei na fila para entrar."

Ariel Aro, 50, comerciante argentino, também não se conformou com a desorganização na entrada. "Cheguei às 8h30 e só entrei às 10h. Não esperava isso em um evento como esse", afirmou ele, que veio para torcer para seu conterrâneo Franco Alejandro Colapinto --o piloto atraiu uma série de turistas para a cidade e terminou em 15º a corrida deste domingo, vencida por Lando Norris.

Além da fila nos portões, os torcedores também enfrentaram longas filas para usar o banheiro e nos quiosques de comida.

O público também reclamou do preço dos produtos. Um cachorro-quente custava R$ 35; um espetinho de carne, R$ 29, mesmo preço do pote de milho. Logo após o fim da prova, a espera por um sanduíche, que custava R$ 44, era de cerca de 20 minutos.

A Folha tentou contato com a organização da F1, mas não houve resposta até a publicação deste texto.