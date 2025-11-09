SÃO PAUL, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Palmeiras por 2 a 1 na noite deste domingo (9), no Municipal José Campos Maria, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque até fez um golaço de bicicleta, mas o Verdão não aproveitou e viu o Flamengo voltar a encostar na liderança.

Gabriel e João Victor marcaram os gols dos mandantes. O Mirassol balançou as redes no primeiro e no último minuto do primeiro tempo, deixando o Verdão em situação delicada nas duas.

Na etapa complementar, Abel Ferreira até tentou promover mudanças, mas o jogo do Palmeiras não encaixou. As tentativas de "chuveirinho" pararam na partida organizada da defesa do Mirassol, que segue invicto em seus domínios nesta edição da liga nacional.

O resultado acabou com a vantagem palmeirense na liderança do Brasileirão. O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 na rodada e chegou aos mesmos 68 pontos. Como tem uma vitória a mais, o Palmeiras continua em primeiro. O Mirassol, por sua vez, se consolidou no G-4, com 59.

O Palmeiras volta a campo na Data Fifa, quando pagará o jogo atrasado contra o Santos. As equipes se enfrentam no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. O Mirassol descansará e recebe o próprio Peixe no dia 19 de novembro.

Ex-Flamengo 'ofusca' bicicleta de Vitor Roque

O grande momento do jogo foi o golaço do camisa 9 do Palmeiras. A linda bicicleta do Tigrinho, contudo, não conseguiu 'pedalar' o Verdão à vitória em Mirassol.

Quem se deu bem foi Gabriel, autor do gol que inaugurou o placar para os mandantes e destaque do primeiro tempo. O meia-atacante acabou ajudando o ex-clube na briga pelo título.

Gabriel vestiu a camisa do Flamengo entre 2013 e 2017. Foram 205 partidas, com 22 gols e cinco assistências.

Lances importantes

Gol relâmpago. Logo no primeiro minuto, o Mirassol fez valer a pressão e abriu o placar. Lucas Ramon fez boa jogada pela direita e encontrou Gabriel Livre. O meio-campista teve tempo de dominar e chutar por baixo de Carlos Miguel, estufando as redes do Palmeiras.

Na bronca. Minutos depois do gol do Mirassol, o Palmeiras pediu pênalti em lance com Andreas Pereira. O VAR chegou a ser consultado, mas Flávio Rodrigues de Souza não foi ao monitor. Abel Ferreira reclamou muito e teve que ser contido pelo árbitro.

Que bomba. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Mirassol teve falta na intermediária de ataque. Em grande fase, Reinaldo cobrou forte e obrigou Carlos Miguel a fazer boa defesa.

Golaço para empatar. Na marca de 29 minutos, o Palmeiras chegou a igualdade no placar com um lindo gol de Vitor Roque. Iluminado, o Tigrinho aproveitou afastada ruim de Walter e, de bicicleta, marcou. Jogadores e comissão técnica do Mirassol pediram falta no goleiro, mas a arbitragem validou o tento.

Carlos Miguel salva o Palmeiras. Entre 39 e 44 minutos do primeiro tempo, o goleiro foi fundamental para garantir o empate no placar. Gabriel, Alesson e Negueba testaram o arqueiro, que correspondeu.

No último lance do primeiro tempo, Mirassol na frente. Reinaldo cobrou o famoso "latereio" e encontrou João Victor livre, após indecisão da defesa palmeirense. O zagueiro cabeceou para o chão, como manda o manual, e deu a vantagem aos mandantes no intervalo.

Lance plástico. Aos oito minutos do segundo tempo, Andreas Pereira e Walter protagonizaram lindo lance. Após falta sofrida por Vitor Roque, o camisa 8 cobrou com maestria, mas o goleiro do Mirassol salvou na ponta dos dedos.

Chutou o companheiro. Em cobrança de escanteio, logo na sequência da falta de Andreas, a defesa do Mirassol custou a afastar. A bola ficou pingando dentro da área e, quando Vitor Roque tentou dominar, acabou recebendo um pontapé de Allan.

Grande chance do Mirassol. Aos 26 minutos, Alesson desperdiçou a oportunidade de tranquilizar os mandantes na partida. O atacante subiu completamente só, após cobrança de escanteio de Reinaldo, mas não conseguiu aproveitar.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PALMEIRAS

Data e horário: 9 de novembro, às 20h30 (de Brasília)

Competição: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gol: Gabriel, com 1' do 1º tempo e João Victor, aos (MIR); Vitor Roque, aos 29' do 1º tempo (PAL);

Cartões amarelos: José Aldo e Walter (MIR); Andreas Pereira (PAL)

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Shaylon); Negueba (Carlos Eduardo), Alesson (Luiz Otávio) e Christian (Chico da Costa).

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez (Maurício); Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Andreas Pereira (Bruno Rodrigues), Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.