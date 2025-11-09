SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo de quatro gols, Fortaleza e Grêmio empataram em 2 a 2, no Castelão, na noite deste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão.
O Leão abriu o placar com Bareiro. O Imortal virou ainda no primeiro tempo com gols de Carlos Vinicius e Marlon. Mas na etapa final, a equipe mandante buscou o empate com Matheus Pereira, em cobrança de falta.
Com o resultado, o Fortaleza segue na zona do rebaixamento, na penúltima colocação, com 30 pontos.
Já o Grêmio não conseguiu respirar e, com 40 pontos, está na 14ª colocação e vê o rebaixamento ainda como ameaça.
O Tricolor Gaúcho volta a campo após o período de datas FIFA, no dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Vasco, em Porto Alegre.
O Leão, por sua vez, joga no dia seguinte, 20 de novembro, às 18h (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova.
Brenno foi de herói a vilão
Revelado nas categorias de base do Grêmio, o goleiro Brenno foi o personagem do jogo.
Após o Leão abrir o placar com quatro minutos de partida, o arqueiro do Fortaleza cometeu um vacilo bizarro ao não reparar que Carlos Vinicius estava atrás dele e soltar a bola no gramado do Castelão, permitindo que o centroavante gremista retomasse a posse e empurrasse para o gol vazio.
Quando parecia que Brenno seria o destaque negativo da partida, o atleta se redimiu e fez duas grandes defesas nos minutos finais, após o Leão ter buscado o empate. As intervenções do goleiro foram fundamentais para que o jogo terminasse em 2 a 2.
Lances importantes
Gol relâmpago do Fortaleza. O Leão abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, com Bareiro. Ídolo do Grêmio, o zagueiro Kannemann falhou no lance. O defensor saiu jogando errado e entregou de presente para Pochettino. O meia encontrou bem Bareiro, que ajeitou e finalizou no canto esquerdo de Tiago Volpi.
Volpi salva o Grêmio. Melhor no início do jogo, o Fortaleza quase ampliou pouco após abrir o placar. Breno Lopes recebeu pela direita, ganhou na velocidade de Kannemann, mas parou no goleiro Tiago Volpi. Bareiro estava livre no meio.
Camarão que dorme a onda leva. Para coibir o bom início do Fortaleza, só um vacilo grosseiro. E foi isso que aconteceu. Aos 13 minutos, o goleiro Brenno, revelado pelo Grêmio, não reparou que Carlos Vinicius estava às costas e lançou a bola no chão para sair jogando. O centroavante gremista foi atento, recuperou a bola e tocar para o fundo do gol.
Grêmio acorda. Com o gol de empate, o Grêmio acordou e quase virou a partida pouco tempo depois. Após cobrança de lateral, a bola sobrou para Edenílson, que matou no peito e mandou por cima, tirando tinta da trave do Fortaleza.
Virada gremista. Melhor no jogo, o Grêmio chegou a virada com o lateral Marlon. O time gaúcho recuperou a bola no campo de defesa e rapidamente o atacante Carlos Vinicius foi acionado. O autor do primeiro gol, porém, dessa vez foi o garçom. Ele acionou o lateral Marlon, que driblou Brítez e bateu na saída de Brenno.
Volpi defende. No fim do primeiro tempo, Lucas Crispim cobrou falta perigosa no canto esquerdo e o goleiro Tiago Volpi foi buscar em ótima defesa.
Volpi novamente. O segundo tempo começou da mesma forma que encerrou o primeiro, com Tiago Volpi fazendo boa defesa em cobrança de falta do Fortaleza, dessa vez com Matheus Pereira.
Polêmica. Em disputa na área, Gastón Ávila e Kannemann se enroscaram e o zagueiro do Fortaleza reclamou de ser agredido pelo gremista. A arbitragem não marcou falta ou advertiu o defensor do Grêmio com cartão.
Volpi aparece novamente. Arriscando de longe, aos 10 minutos do segundo tempo foi a vez de Breno Lopes experimentar. Novamente Tiago Volpi fez boa defesa.
Fortaleza empata com golaço. Se na primeira cobrança ele tinha parado em Tiago Volpi, na segunda Matheus Pereira foi às redes. O meia, que tinha iniciado entre os reservas e entrou após o intervalo, cobrou por cobertura uma falta que parecia ser cruzada. A batida surpreendeu e encobriu Tiago Volpi.
Fortaleza cresce. Após chegar ao empate, o Leão foi para cima do Grêmio em busca de uma virada que quase foi conquistada. No mesmo lance, Breno Lopes cruzou para Herrera cabecear com perigo por cima do gol.
Expulsão no fim. Nos acréscimos da partida, Matheus Pereira, autor do gol de empate, foi expulso por falta em Cristaldo. A arbitragem deu cartão amarelo no campo, mas mudou a cor após ser chamado pelo árbitro de vídeo. O jogador do Fortaleza deixou o campo revoltado e chegou até mesmo a dar um tapa na cabine do VAR.
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 2 X 2 GRÊMIO
Data e horário: 9 de novembro, às 20h30 (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
Local: Castelão, Fortaleza (CE)
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes
Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha
VAR: Rodrigo Nunes de Sa
Gols: Bareiro (4'/1ºT); Carlos Vinicius (13'/1ºT); Marlon (31'/1ºT); Matheus Pereira (19'/2ºT)
Cartões amarelos: Britez, Bareiro, Matheus Rossetto e Bruno Pacheco (FOR); Noriega, Kannemann e Cuéllar (GRE)
Cartões vermelhos: Matheus Pereira (FOR)
Fortaleza
Brenno; Mancuso, Britez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha (Matheus Pereira), Pochettino (Herrera) e Lucas Crispim (Moisés); Breno Lopes (Deyverson) e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.
Grêmio
Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenílson (Gustavo Martins); Alysson (Cristaldo), Carlos Vinicius (André) e Amuzu (Aravena). Técnico: Mano Menezes.